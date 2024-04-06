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Юрист предупредил, чем грозит перевод на карту "денег из ниоткуда" - РИА Новости, 06.04.2024
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02:15 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/perevod-1938159529.html
Юрист предупредил, чем грозит перевод на карту "денег из ниоткуда"
Юрист предупредил, чем грозит перевод на карту "денег из ниоткуда" - РИА Новости, 06.04.2024
Юрист предупредил, чем грозит перевод на карту "денег из ниоткуда"
Перевод на банковскую карту “денег из ниоткуда” - повод не радоваться, а насторожиться: вместо неожиданного дохода он несет хлопоты и неприятности, рассказал в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T02:15
2024-04-06T02:15
россия
экономика
кирилл данилов
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Перевод на банковскую карту “денег из ниоткуда” - повод не радоваться, а насторожиться: вместо неожиданного дохода он несет хлопоты и неприятности, рассказал в интервью агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.Если это не подарок, возврат долга или другой неожиданный доход, а ошибочный перевод, деньги необходимо вернуть, иначе вас обвинят в необоснованном обогащении. Затягивание с возвращением ничего не решит — с вас потребуют по суду не только всю сумму, но и проценты.“Так, если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами”, — предупредил юрист.Кроме того, трюк с “деньгами из ниоткуда” могут проворачивать мошенники. Чтобы не попасться на их удочку, возврат денег необходимо осуществлять через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода. Никаких переводов на названные вам счета или на номер телефона быть не должно - велик риск вовсе потерять свои сбережения, предупредил Данилов.
https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html
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россия, экономика, кирилл данилов
Россия, Экономика, Кирилл Данилов
Юрист предупредил, чем грозит перевод на карту "денег из ниоткуда"

Адвокат Данилов: мошенники могут использовать ошибочный перевод на карту

© Depositphotos.com / leungchopanБанковская карта и телефон
Банковская карта и телефон - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Банковская карта и телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Перевод на банковскую карту “денег из ниоткуда” - повод не радоваться, а насторожиться: вместо неожиданного дохода он несет хлопоты и неприятности, рассказал в интервью агентству “Прайм” адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов.
Если это не подарок, возврат долга или другой неожиданный доход, а ошибочный перевод, деньги необходимо вернуть, иначе вас обвинят в необоснованном обогащении. Затягивание с возвращением ничего не решит — с вас потребуют по суду не только всю сумму, но и проценты.
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“Так, если вам по ошибке пришло 100 тысяч рублей от неизвестного лица, за три месяца размер процентов за пользование денежными средствами составит 3 978,14 рублей. И их нужно будет вернуть вместе с полученными деньгами”, — предупредил юрист.
Кроме того, трюк с “деньгами из ниоткуда” могут проворачивать мошенники. Чтобы не попасться на их удочку, возврат денег необходимо осуществлять через банк, оформив заявление о возврате ошибочного перевода. Никаких переводов на названные вам счета или на номер телефона быть не должно - велик риск вовсе потерять свои сбережения, предупредил Данилов.
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