https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html

Оренбургский губернатор назвал паводок 2024 года самым мощным в истории

Оренбургский губернатор назвал паводок 2024 года самым мощным в истории - РИА Новости, 06.04.2024

Оренбургский губернатор назвал паводок 2024 года самым мощным в истории

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок 2024 года — самый многоводный за всю историю наблюдений в регионе, приток талых вод в Ириклу со РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T21:15

2024-04-06T21:15

2024-04-06T21:23

оренбургская область

денис паслер

челябинская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок 2024 года — самый многоводный за всю историю наблюдений в регионе, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный."Приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но по-прежнему рекордный, поэтому Ириклинская ГЭС не снижает объем сброса - 2170 кубов в секунду сохраняются. Очевидно, что паводок 2024 - самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения", - написал он в своем Telegram-канале.Паслер добавил, что власти запустили горячую линию, жители региона могут круглосуточно получать информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, по номеру 122.

оренбургская область

челябинская область

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Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-06T21:15 true PT0M38S

Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-06T21:15 true PT1M16S

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