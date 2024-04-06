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Оренбургский губернатор назвал паводок 2024 года самым мощным в истории
Оренбургский губернатор назвал паводок 2024 года самым мощным в истории - РИА Новости, 06.04.2024
Оренбургский губернатор назвал паводок 2024 года самым мощным в истории
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок 2024 года — самый многоводный за всю историю наблюдений в регионе, приток талых вод в Ириклу со РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T21:15
2024-04-06T21:15
2024-04-06T21:23
оренбургская область
денис паслер
челябинская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок 2024 года — самый многоводный за всю историю наблюдений в регионе, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный."Приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но по-прежнему рекордный, поэтому Ириклинская ГЭС не снижает объем сброса - 2170 кубов в секунду сохраняются. Очевидно, что паводок 2024 - самый многоводный за всю историю наблюдений в Оренбургской области. Мы продолжаем борьбу со стихией. Через два-три дня будет понятно, когда ждать снижения", - написал он в своем Telegram-канале.Паслер добавил, что власти запустили горячую линию, жители региона могут круглосуточно получать информацию по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией, по номеру 122.
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-06T21:15
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Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье
2024-04-06T21:15
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оренбургская область, видео, денис паслер, челябинская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Денис Паслер, Челябинская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Оренбургский губернатор назвал паводок 2024 года самым мощным в истории
Паслер назвал паводок в 2024 г самым многоводным в истории Оренбургской области