https://ria.ru/20240406/pavodok-1938190956.html
В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления
В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления - РИА Новости, 06.04.2024
В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления
Режим ЧС ввели в четырех районах и городском округе в Челябинской области, также режим повышенной готовности действует в пяти районах и городском округе из-за... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:43
2024-04-06T09:43
2024-04-06T09:43
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр — РИА Новости. Режим ЧС ввели в четырех районах и городском округе в Челябинской области, также режим повышенной готовности действует в пяти районах и городском округе из-за подтопления десятков частных жилых домов и приусадебных участков, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось о введении режима ЧС в 3 районах региона – в Варненском, Брединском и Нагайбакском. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, на 08.30 (06.30 мск) 6 апреля остаются подтопленными 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. В общей сложности эвакуировано 234 человека, адресная помощь оказана 165 южноуральцам. "Режим ЧС введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского, районов, Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе", - говорится в сообщении. На особом контроле находятся 7 населенных пунктов, уточняет пресс-служба. Кроме того, по данным правительства, ночью в субботу на реке Кабанка произошел размыв запруды по разведению рыбы недалеко от села Верхняя Кабанка Пластовского района: в результате подтоплено 10 домов и 14 приусадебных участков. На месте работают подразделения регионального ГУМЧС и спасатели, госавтоинспекции, администрация муниципалитета. Развернут пункт временного размещения людей, в котором находятся 7 человек. Также отмечены многочисленные переливы через дороги регионального и муниципального значения: на особом контроле находятся 11 мест перелива воды, поясняет пресс-служба. По данным правительства, в населенных пунктах, оказавшихся отрезанными паводковыми водами, организована доставка продуктов и медикаментов, организовано противопожарное прикрытие, обеспечена временная переправа людей.
https://ria.ru/20240404/pavodok-1937781927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, россия, пластовский район, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Челябинская область, Россия, Пластовский район, Происшествия – Радио Sputnik
В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления
В 4 районах и городском округе Челябинской области ввели режим ЧС из-за паводка
ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр — РИА Новости. Режим ЧС ввели в четырех районах и городском округе в Челябинской области, также режим повышенной готовности действует в пяти районах и городском округе из-за подтопления десятков частных жилых домов и приусадебных участков, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось о введении режима ЧС в 3 районах региона – в Варненском, Брединском и Нагайбакском.
По данным пресс-центра ГУМЧС России
по региону, на 08.30 (06.30 мск) 6 апреля остаются подтопленными 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. В общей сложности эвакуировано 234 человека, адресная помощь оказана 165 южноуральцам. "Режим ЧС введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского, районов, Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе", - говорится в сообщении.
На особом контроле находятся 7 населенных пунктов, уточняет пресс-служба.
Кроме того, по данным правительства, ночью в субботу на реке Кабанка произошел размыв запруды по разведению рыбы недалеко от села Верхняя Кабанка Пластовского района
: в результате подтоплено 10 домов и 14 приусадебных участков. На месте работают подразделения регионального ГУМЧС и спасатели, госавтоинспекции, администрация муниципалитета. Развернут пункт временного размещения людей, в котором находятся 7 человек.
Также отмечены многочисленные переливы через дороги регионального и муниципального значения: на особом контроле находятся 11 мест перелива воды, поясняет пресс-служба.
По данным правительства, в населенных пунктах, оказавшихся отрезанными паводковыми водами, организована доставка продуктов и медикаментов, организовано противопожарное прикрытие, обеспечена временная переправа людей.