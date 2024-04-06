https://ria.ru/20240406/pavodok-1938190956.html

В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления

В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления - РИА Новости, 06.04.2024

В пяти районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтопления

Режим ЧС ввели в четырех районах и городском округе в Челябинской области, также режим повышенной готовности действует в пяти районах и городском округе из-за... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:43

2024-04-06T09:43

2024-04-06T09:43

происшествия

челябинская область

россия

пластовский район

происшествия – радио sputnik

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938189889_4:0:1270:712_1920x0_80_0_0_bc24e48bf96f3e8b7b4d7eacbabdc6aa.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 6 апр — РИА Новости. Режим ЧС ввели в четырех районах и городском округе в Челябинской области, также режим повышенной готовности действует в пяти районах и городском округе из-за подтопления десятков частных жилых домов и приусадебных участков, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона. Ранее сообщалось о введении режима ЧС в 3 районах региона – в Варненском, Брединском и Нагайбакском. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, на 08.30 (06.30 мск) 6 апреля остаются подтопленными 28 жилых домов и 67 приусадебных участков. В общей сложности эвакуировано 234 человека, адресная помощь оказана 165 южноуральцам. "Режим ЧС введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского, районов, Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе", - говорится в сообщении. На особом контроле находятся 7 населенных пунктов, уточняет пресс-служба. Кроме того, по данным правительства, ночью в субботу на реке Кабанка произошел размыв запруды по разведению рыбы недалеко от села Верхняя Кабанка Пластовского района: в результате подтоплено 10 домов и 14 приусадебных участков. На месте работают подразделения регионального ГУМЧС и спасатели, госавтоинспекции, администрация муниципалитета. Развернут пункт временного размещения людей, в котором находятся 7 человек. Также отмечены многочисленные переливы через дороги регионального и муниципального значения: на особом контроле находятся 11 мест перелива воды, поясняет пресс-служба. По данным правительства, в населенных пунктах, оказавшихся отрезанными паводковыми водами, организована доставка продуктов и медикаментов, организовано противопожарное прикрытие, обеспечена временная переправа людей.

https://ria.ru/20240404/pavodok-1937781927.html

https://ria.ru/20240402/pavodki-1937229494.html

челябинская область

россия

пластовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, россия, пластовский район, происшествия – радио sputnik