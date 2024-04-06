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Правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Эквадором - РИА Новости, 06.04.2024
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22:12 06.04.2024 (обновлено: 22:30 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938314319.html
Правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Эквадором
Правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Эквадором - РИА Новости, 06.04.2024
Правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Эквадором
Правительство Никарагуа после нападения на посольство Мексики в Кито окончательно разрывает все дипломатические отношения с Эквадором - их собственное... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T22:12
2024-04-06T22:30
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МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Правительство Никарагуа после нападения на посольство Мексики в Кито окончательно разрывает все дипломатические отношения с Эквадором - их собственное посольство было отозвано еще в 2020 году, и сейчас они формализуют это решение на фоне "неофашистского политического варварства", говорится в заявлении."После немыслимых и достойных осуждения действий, совершенных сегодня ночью в Кито силами, которые должны защищать порядок и безопасность эквадорских граждан и их жизни, наше решительное и бесповоротное осуждение преобразуется в суверенное решение о разрыве всех дипломатических отношений с правительством Эквадора, в то же время мы еще раз выражаем наше теплое и последовательное уважение к любимому эквадорскому народу, который переживает времена немыслимой жестокости, и снова подтверждаем нашу приверженность международному праву и конвенциям, которые регулируют цивилизованные отношения между государствами и правительствами", - говорится в сообщении для СМИ, которое опубликовало издание El 19 Digital.В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика.Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором."Правительство Никарагуа заявляет о своем абсолютном неприятии и осуждении неофашистского политического варварства со стороны правительства Эквадора, чей замечательный народ, как всегда, заслуживает всей нашей любви, поддержки и солидарности. Осуждаем и отвергаем это вопиющее нарушение международного права, которое, как мы видим, совершают коррумпированные и прислуживающие империи правители", - сказано в тексте сообщения никарагуанского правительства.Собственное посольство Никарагуа в Кито было отозвано 1 сентября 2020 года после недружественных высказываний и действий властей Эквадора, нарушающих суверенитет центральноамериканской страны. Настоящим заявлением в Манагуа "официально оформили разрыв всех дипломатических отношений".
https://ria.ru/20240405/gaza-1938083277.html
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Правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Эквадором

Никарагуа окончательно разорвала дипломатические отношения с Эквадором

© Fotolia / carlesВид на город Манагуа, Никарагуа
Вид на город Манагуа, Никарагуа - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Fotolia / carles
Вид на город Манагуа, Никарагуа. Архивное фото
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МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Правительство Никарагуа после нападения на посольство Мексики в Кито окончательно разрывает все дипломатические отношения с Эквадором - их собственное посольство было отозвано еще в 2020 году, и сейчас они формализуют это решение на фоне "неофашистского политического варварства", говорится в заявлении.
"После немыслимых и достойных осуждения действий, совершенных сегодня ночью в Кито силами, которые должны защищать порядок и безопасность эквадорских граждан и их жизни, наше решительное и бесповоротное осуждение преобразуется в суверенное решение о разрыве всех дипломатических отношений с правительством Эквадора, в то же время мы еще раз выражаем наше теплое и последовательное уважение к любимому эквадорскому народу, который переживает времена немыслимой жестокости, и снова подтверждаем нашу приверженность международному праву и конвенциям, которые регулируют цивилизованные отношения между государствами и правительствами", - говорится в сообщении для СМИ, которое опубликовало издание El 19 Digital.
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В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика.
Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором.
"Правительство Никарагуа заявляет о своем абсолютном неприятии и осуждении неофашистского политического варварства со стороны правительства Эквадора, чей замечательный народ, как всегда, заслуживает всей нашей любви, поддержки и солидарности. Осуждаем и отвергаем это вопиющее нарушение международного права, которое, как мы видим, совершают коррумпированные и прислуживающие империи правители", - сказано в тексте сообщения никарагуанского правительства.
Собственное посольство Никарагуа в Кито было отозвано 1 сентября 2020 года после недружественных высказываний и действий властей Эквадора, нарушающих суверенитет центральноамериканской страны. Настоящим заявлением в Манагуа "официально оформили разрыв всех дипломатических отношений".
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