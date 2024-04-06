https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938314319.html

Правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Эквадором

Правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Эквадором - РИА Новости, 06.04.2024

Правительство Никарагуа разорвало дипломатические отношения с Эквадором

Правительство Никарагуа после нападения на посольство Мексики в Кито окончательно разрывает все дипломатические отношения с Эквадором - их собственное... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T22:12

2024-04-06T22:12

2024-04-06T22:30

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МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Правительство Никарагуа после нападения на посольство Мексики в Кито окончательно разрывает все дипломатические отношения с Эквадором - их собственное посольство было отозвано еще в 2020 году, и сейчас они формализуют это решение на фоне "неофашистского политического варварства", говорится в заявлении."После немыслимых и достойных осуждения действий, совершенных сегодня ночью в Кито силами, которые должны защищать порядок и безопасность эквадорских граждан и их жизни, наше решительное и бесповоротное осуждение преобразуется в суверенное решение о разрыве всех дипломатических отношений с правительством Эквадора, в то же время мы еще раз выражаем наше теплое и последовательное уважение к любимому эквадорскому народу, который переживает времена немыслимой жестокости, и снова подтверждаем нашу приверженность международному праву и конвенциям, которые регулируют цивилизованные отношения между государствами и правительствами", - говорится в сообщении для СМИ, которое опубликовало издание El 19 Digital.В ночь на 6 апреля полиция Эквадора силой проникла в здание посольства Мексики в Кито и увезла бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Глас укрывался в дипмиссии с декабря прошлого года. Мексика 5 апреля предоставила ему политическое убежище. Эквадор в ответ назвал это решение незаконным и потребовал выдачи политика.Как сообщил портал Primicias, полиция Эквадора въехала на территорию дипмиссии на бронированных машинах, некоторые правоохранители перелезли через стены. При штурме здания посольства пострадали дипломаты. Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором."Правительство Никарагуа заявляет о своем абсолютном неприятии и осуждении неофашистского политического варварства со стороны правительства Эквадора, чей замечательный народ, как всегда, заслуживает всей нашей любви, поддержки и солидарности. Осуждаем и отвергаем это вопиющее нарушение международного права, которое, как мы видим, совершают коррумпированные и прислуживающие империи правители", - сказано в тексте сообщения никарагуанского правительства.Собственное посольство Никарагуа в Кито было отозвано 1 сентября 2020 года после недружественных высказываний и действий властей Эквадора, нарушающих суверенитет центральноамериканской страны. Настоящим заявлением в Манагуа "официально оформили разрыв всех дипломатических отношений".

https://ria.ru/20240405/gaza-1938083277.html

https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938176780.html

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в мире, кито, эквадор, никарагуа