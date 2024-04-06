https://ria.ru/20240406/otnosheniya-1938176780.html

Мексика объявила о приостановке дипотношений с Эквадором

Мексика объявила о приостановке дипотношений с Эквадором - РИА Новости, 06.04.2024

Мексика объявила о приостановке дипотношений с Эквадором

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД Алисии Барсене немедленно объявить о приостановке отношений с Эквадором после того, как полиция РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T07:47

2024-04-06T07:47

2024-04-06T12:45

в мире

мексика

эквадор

андрес мануэль лопес обрадор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938224737_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_da3ffb51e7b8c99d25b0259549b7718f.jpg

МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД Алисии Барсене немедленно объявить о приостановке отношений с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию для задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа."Алисия Барсена, наш министр иностранных дел, только что сообщила мне, что полиция Эквадора насильно вошла в наше посольство и задержала бывшего вице-президента этой страны, который был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся. Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики, поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора", - написал президент Мексики в своем блоге в соцсети Х.По словам нового посла Мексики в Эквадоре Роберто Канеско, он пытался физически помешать силовикам проникнуть в дипмиссию, однако они применили силу и повалили его на землю, "ворвавшись, как преступники"."С риском для жизни я защищал честь и суверенитет нашей страны. Этого не может быть, произошедшее немыслимо", - сказал Канеско журналистам, согласно видеозаписям, опубликованным в социальных сетях.Правительство Мексики в пятницу приняло решение предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Гласу, который укрывался в посольстве этой страны в Кито. Он прибыл в посольство Мексики в декабре прошлого года и обратился с просьбой обеспечить его защиту, ему был одобрен доступ в качестве гостя. Правительство Эквадора позднее обратилось к Мексике с просьбой войти в посольство и арестовать Гласа, однако полиции отказали в доступе.Хорхе Глас, который в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы за взяточничество и преступный сговор, в декабре 2023 года был приговорен к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.Кито ранее на этой неделе объявил действовавшего посла Мексики Ракель Серур персоной нон грата из-за высказываний мексиканского президента о выборах в 2023 году в Эквадоре. Президент Мексики в свою очередь сообщал, что не намерен разрывать отношения с Эквадором или высылать из страны их посла.

https://ria.ru/20240406/sud-1938178206.html

мексика

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мексика, эквадор, андрес мануэль лопес обрадор