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Бывший вице-президент Эквадора укрылся в посольстве Мексики - РИА Новости, 18.12.2023
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14:32 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/meksika-1916504842.html
Бывший вице-президент Эквадора укрылся в посольстве Мексики
Бывший вице-президент Эквадора укрылся в посольстве Мексики - РИА Новости, 18.12.2023
Бывший вице-президент Эквадора укрылся в посольстве Мексики
Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас прибыл в посольство Мексики в стране и обратился с просьбой обеспечить его защиту, ему был одобрен доступ в качестве... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:32
2023-12-18T14:32
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас прибыл в посольство Мексики в стране и обратился с просьбой обеспечить его защиту, ему был одобрен доступ в качестве гостя, говорится в заявлении МИД Мексики. "Семнадцатого декабря 2023 года Хорхе Глас прибыл в посольство Мексики в городе Кито с просьбой принять его и обеспечить его защиту, выказывая опасения по поводу своей личной безопасности и свободы", - говорится в документе, опубликованном на официальном аккаунте ведомства в соцсети X. В заявлении также говорится, что в соответствии с мексиканскими законами, Гласу был разрешён доступ в качестве гостя. В случае если Глас официально оформит просьбу о предоставлении политического убежища, правительство Мексики тщательно изучит её и соберёт всю необходимую информацию для принятия решения в соответствии с международными договорами, участниками которых являются Мексика и Эквадор, а также в соответствии с международным правом. МИД Эквадора в своём аккаунте в соцсети X призвало мексиканские власти убедить Гласа сотрудничать с правоохранительными органами, а также выразило надежду, что Мексика окажет содействие в этом вопросе. Как пишет газета Primicias, ранее генеральный прокурор Эквадора Диана Салазар распорядилась определить местонахождение и задержать Гласа, отметив, что эти действия должны осуществляться без использования наручников. Другое местное издание Metro Ecuador сообщает, что в требовании генпрокуратуры не указывается, по какому именно делу должно проводиться задержание, однако, как отмечает СМИ, речь идет о предполагаемом преступлении в виде растраты.
https://ria.ru/20231212/granitsa-1915311217.html
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в мире, мексика, эквадор, кито
В мире, Мексика, Эквадор, Кито
Бывший вице-президент Эквадора укрылся в посольстве Мексики

Обвиняемый в растрате бывший чиновник Эквадора укрылся в посольстве Мексики

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас прибыл в посольство Мексики в стране и обратился с просьбой обеспечить его защиту, ему был одобрен доступ в качестве гостя, говорится в заявлении МИД Мексики.
«
"Семнадцатого декабря 2023 года Хорхе Глас прибыл в посольство Мексики в городе Кито с просьбой принять его и обеспечить его защиту, выказывая опасения по поводу своей личной безопасности и свободы", - говорится в документе, опубликованном на официальном аккаунте ведомства в соцсети X.
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В заявлении также говорится, что в соответствии с мексиканскими законами, Гласу был разрешён доступ в качестве гостя. В случае если Глас официально оформит просьбу о предоставлении политического убежища, правительство Мексики тщательно изучит её и соберёт всю необходимую информацию для принятия решения в соответствии с международными договорами, участниками которых являются Мексика и Эквадор, а также в соответствии с международным правом.
МИД Эквадора в своём аккаунте в соцсети X призвало мексиканские власти убедить Гласа сотрудничать с правоохранительными органами, а также выразило надежду, что Мексика окажет содействие в этом вопросе.
Как пишет газета Primicias, ранее генеральный прокурор Эквадора Диана Салазар распорядилась определить местонахождение и задержать Гласа, отметив, что эти действия должны осуществляться без использования наручников. Другое местное издание Metro Ecuador сообщает, что в требовании генпрокуратуры не указывается, по какому именно делу должно проводиться задержание, однако, как отмечает СМИ, речь идет о предполагаемом преступлении в виде растраты.
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