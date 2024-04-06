https://ria.ru/20240406/orsk-1938299841.html
В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы
В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы - РИА Новости, 06.04.2024
В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы
В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы, в зоне подтопления могут оказаться сразу несколько поселков, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T20:11
2024-04-06T20:11
2024-04-06T21:40
орск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
прорыв дамбы в орске
происшествия
владимир путин
оренбургская область
александр куренков (мчс)
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УФА, 6 апр — РИА Новости. В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы, в зоне подтопления могут оказаться сразу несколько поселков, сообщили в пресс-службе МЧС России."В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы. В зону возможного подтопления попадают участки в районе поселка Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского", — уточнили в ведомстве.Чуть ранее мэрия города сообщила, что дамбу подмыло еще на одном участке, после этого началась эвакуация жителей ближайшего к месту ЧП поселка Никель.Как сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области, в Орске организовали 12 пунктов временного размещения, при необходимости их число увеличат.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.Как уточнили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне затопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы.
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Место прорыва дамбы в Орске
Так с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске.
2024-04-06T20:11
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-06T20:11
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орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, прорыв дамбы в орске, происшествия, владимир путин, оренбургская область, александр куренков (мчс), следственный комитет россии (ск рф)
Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Владимир Путин, Оренбургская область, Александр Куренков (МЧС), Следственный комитет России (СК РФ)
УФА, 6 апр — РИА Новости. В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы, в зоне подтопления могут оказаться сразу несколько поселков, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В Орске произошел очередной прорыв насыпной дамбы. В зону возможного подтопления попадают участки в районе поселка Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского", — уточнили в ведомстве.
Чуть ранее мэрия города сообщила, что дамбу подмыло еще на одном участке, после этого началась эвакуация жителей ближайшего к месту ЧП поселка Никель.
Как сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области
, в Орске организовали 12 пунктов временного размещения, при необходимости их число увеличат.
В пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.
Как уточнили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК
России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
В зоне затопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.
Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.
По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.
Президент Владимир Путин
поручил главе МЧС Александру Куренкову
срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы.