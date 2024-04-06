https://ria.ru/20240406/orsk-1938294604.html

В Орске подмыло дамбу еще на одном участке

В Орске подмыло дамбу еще на одном участке - РИА Новости, 06.04.2024

В Орске подмыло дамбу еще на одном участке

В Орске подмыло дамбу еще на одном участке, идет эвакуация жителей ближайшего к месту ЧП поселка Никель, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T19:44

2024-04-06T19:44

2024-04-06T20:01

орск

происшествия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 6 апр — РИА Новости. В Орске подмыло дамбу еще на одном участке, идет эвакуация жителей ближайшего к месту ЧП поселка Никель, сообщили РИА Новости в мэрии города."Подмыло дамбу еще на одном участке, идет эвакуация жителей орского поселка Никель", — сказал собеседник агентства.Как заявили в пресс-службе правительства Оренбургской области, сейчас в Никеле работают региональные и муниципальные службы. Людей эвакуируют в ПВР или к родственникам. Их призывают срочно покинуть подтопленные дома для собственной безопасности."В Орске организовано 12 пунктов временного размещения. <...> При необходимости количество ПВР будет увеличено", — добавили в ведомстве.Чуть ранее в администрации Орска предупреждали об угрозе подтопления поселков Строитель, Рабочий, а также улиц Борисоглебского и Докучаева в поселке Никель.Прорыв дамбыВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.Как уточнили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне подтопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий.Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938254369.html

https://ria.ru/20240406/evakuatsiya-1938270728.html

орск

оренбургская область

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Место прорыва дамбы в Орске Так с воздуха выглядит место прорыва дамбы в Орске. 2024-04-06T19:44 true PT0M18S

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орск, происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)