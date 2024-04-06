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Доброволец рассказал об эвакуации людей из затопленного Орска - РИА Новости, 06.04.2024
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17:50 06.04.2024 (обновлено: 17:51 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/orsk-1938276869.html
Доброволец рассказал об эвакуации людей из затопленного Орска
Доброволец рассказал об эвакуации людей из затопленного Орска - РИА Новости, 06.04.2024
Доброволец рассказал об эвакуации людей из затопленного Орска
Местный доброволец Евгений Елкин, эвакуирующий людей из затопленных районов Орска, рассказал, что одним рейсом получилось вывезти порядка 15 человек. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:50
2024-04-06T17:51
происшествия
орск
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр — РИА Новости. Местный доброволец Евгений Елкин, эвакуирующий людей из затопленных районов Орска, рассказал, что одним рейсом получилось вывезти порядка 15 человек. "Человек 15 одним рейсом я вывез", - рассказал он. По словам Елкина, ему удалось вывезти шестерых детей, находившихся в одном доме. Мужчина уточнил, что с утра помогает жителям выбраться из затопленного района. Он добавил, что самосвал ему выделило дорожно-строительное предприятие "Оренбургремдорстрой". При этом мужчина отметил, что некоторые местные жители отказываются покидать свои дома. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
орск
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Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска
РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу.
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РИА Новости
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5
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96
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происшествия, орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область
Происшествия, Орск, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
Доброволец рассказал об эвакуации людей из затопленного Орска

Доброволец Елкин за один рейс вывез на самосвале 15 человек из затопленных домов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Читать ria.ru в
ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр — РИА Новости. Местный доброволец Евгений Елкин, эвакуирующий людей из затопленных районов Орска, рассказал, что одним рейсом получилось вывезти порядка 15 человек.
"Человек 15 одним рейсом я вывез", - рассказал он.
По словам Елкина, ему удалось вывезти шестерых детей, находившихся в одном доме.
Мужчина уточнил, что с утра помогает жителям выбраться из затопленного района. Он добавил, что самосвал ему выделило дорожно-строительное предприятие "Оренбургремдорстрой".
При этом мужчина отметил, что некоторые местные жители отказываются покидать свои дома.
В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
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