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Доброволец рассказал об эвакуации людей из затопленного Орска

Доброволец рассказал об эвакуации людей из затопленного Орска - РИА Новости, 06.04.2024

Доброволец рассказал об эвакуации людей из затопленного Орска

Местный доброволец Евгений Елкин, эвакуирующий людей из затопленных районов Орска, рассказал, что одним рейсом получилось вывезти порядка 15 человек. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:50

2024-04-06T17:50

2024-04-06T17:51

происшествия

орск

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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ОРСК (Оренбургская обл.), 6 апр — РИА Новости. Местный доброволец Евгений Елкин, эвакуирующий людей из затопленных районов Орска, рассказал, что одним рейсом получилось вывезти порядка 15 человек. "Человек 15 одним рейсом я вывез", - рассказал он. По словам Елкина, ему удалось вывезти шестерых детей, находившихся в одном доме. Мужчина уточнил, что с утра помогает жителям выбраться из затопленного района. Он добавил, что самосвал ему выделило дорожно-строительное предприятие "Оренбургремдорстрой". При этом мужчина отметил, что некоторые местные жители отказываются покидать свои дома. В пятницу произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу. 2024-04-06T17:50 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область