https://ria.ru/20240406/orsk-1938272063.html

Два человека в Орске умерли не из-за утопления, установили судебные медики

Два человека в Орске умерли не из-за утопления, установили судебные медики - РИА Новости, 06.04.2024

Два человека в Орске умерли не из-за утопления, установили судебные медики

Два жителя подтопленного Орска, тела которых были найдены в их жилищах, скончались не из-за утопления, сообщили в Telegram-канале Минздрава Оренбургской... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:19

2024-04-06T17:19

2024-04-06T17:19

происшествия

орск

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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УФА, 6 апр — РИА Новости. Два жителя подтопленного Орска, тела которых были найдены в их жилищах, скончались не из-за утопления, сообщили в Telegram-канале Минздрава Оренбургской области. Ранее в правительстве Оренбургской области сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением. В мэрии Орска сообщали, что скончались двое пожилых мужчин в собственных домах. Источник агентства в экстренных службах информировал о третьем погибшем горожанине. "При судебно-медицинской экспертизе тел двух мужчин, умерших в частных домах зоны подтопления в городе Орске, судебными медиками установлено, что их смерть не связана с утоплением, выявлены другие причины смерти", - сообщил Минздрав области. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938209537.html

орск

оренбургская область

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Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-06T17:19 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область