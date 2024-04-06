https://ria.ru/20240406/orsk-1938272063.html
Два человека в Орске умерли не из-за утопления, установили судебные медики
Два человека в Орске умерли не из-за утопления, установили судебные медики - РИА Новости, 06.04.2024
Два человека в Орске умерли не из-за утопления, установили судебные медики
Два жителя подтопленного Орска, тела которых были найдены в их жилищах, скончались не из-за утопления, сообщили в Telegram-канале Минздрава Оренбургской... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:19
2024-04-06T17:19
2024-04-06T17:19
происшествия
орск
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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УФА, 6 апр — РИА Новости. Два жителя подтопленного Орска, тела которых были найдены в их жилищах, скончались не из-за утопления, сообщили в Telegram-канале Минздрава Оренбургской области. Ранее в правительстве Оренбургской области сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением. В мэрии Орска сообщали, что скончались двое пожилых мужчин в собственных домах. Источник агентства в экстренных службах информировал о третьем погибшем горожанине. "При судебно-медицинской экспертизе тел двух мужчин, умерших в частных домах зоны подтопления в городе Орске, судебными медиками установлено, что их смерть не связана с утоплением, выявлены другие причины смерти", - сообщил Минздрав области. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
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орск
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-06T17:19
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PT0M38S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область
Происшествия, Орск, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
Два человека в Орске умерли не из-за утопления, установили судебные медики
Минздрав: смерть двух мужчин, чьи тела нашли в Орске, не связана с утоплением
УФА, 6 апр — РИА Новости.
Два жителя подтопленного Орска, тела которых были найдены в их жилищах, скончались не из-за утопления, сообщили в Telegram-канале
Минздрава Оренбургской области.
Ранее в правительстве Оренбургской области сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением. В мэрии Орска сообщали, что скончались двое пожилых мужчин в собственных домах. Источник агентства в экстренных службах информировал о третьем погибшем горожанине.
"При судебно-медицинской экспертизе тел двух мужчин, умерших в частных домах зоны подтопления в городе Орске, судебными медиками установлено, что их смерть не связана с утоплением, выявлены другие причины смерти", - сообщил Минздрав области.
В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.