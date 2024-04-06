https://ria.ru/20240406/orsk-1938263842.html
Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом
Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом - РИА Новости, 06.04.2024
Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом
Восемь жителей подтопленного Орска госпитализированы с норовирусом после употребления воды из под крана, сообщил Минздрав Оренбургской области в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:27
2024-04-06T16:27
2024-04-06T16:39
происшествия
орск
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938261567_0:80:2634:1561_1920x0_80_0_0_aa82c62a09687af6465a0766b7bac634.jpg
УФА, 6 апр - РИА Новости. Восемь жителей подтопленного Орска госпитализированы с норовирусом после употребления воды из под крана, сообщил Минздрав Оренбургской области в Telegram-канале.В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области."Локально, в районе трёх улиц города Орска, 4-5 апреля зарегистрирована заболеваемость острыми кишечными инфекциями у жителей среди взрослых и детей школьного возраста. Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них 8 госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное", - сообщает минздрав области.Отмечается, что у всех заболевших в анамнезе употребление воды из-под крана."При лабораторном исследовании биоматериала от заболевших и при исследовании воды выявлен норовирус 2 типа. Управлением Роспотребнадзора и оперативным медицинским штабом принято решение об отключении подачи воды в домах, находящихся на этом участке, для исключения потребления ее в питьевых целях и возможности проведения промывки и дезинфекции данного участка водопровода. Ограничения касаются нескольких десятков домов, находящихся в районе "2 -го участка", - пояснили в ведомстве.Администрации города и управляющим компаниям выдано предписание об обеспечении питьевой и технической водой населения данных домов. Оперштаб работает на месте, в городе Орске, ситуация мониторится каждые 2 часа, информирует областной минздрав."Обращаюсь к населению Оренбургской области с большой просьбой. Используйте для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, мойте руки с мылом перед приемом пищи, после туалета, прогулок, перед приготовлением еды. При симптомах острой кишечной инфекции немедленно обращайтесь за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением", - приводятся слова министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой.
орск
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска
РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу.
2024-04-06T16:27
true
PT0M23S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938261567_157:0:2238:1561_1920x0_80_0_0_4d231f2b5bfaff28916c048dab099947.jpg
Подтопленный Старый город в Орске
Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно.
2024-04-06T16:27
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, прорыв дамбы в орске, видео, оренбургская область
Происшествия, Орск, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом
Восемь жителей Орска госпитализировали с норовирусом из-за воды из-под крана
УФА, 6 апр - РИА Новости.
Восемь жителей подтопленного Орска госпитализированы с норовирусом после употребления воды из под крана, сообщил Минздрав Оренбургской области в Telegram-канале
.
В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
"Локально, в районе трёх улиц города Орска, 4-5 апреля зарегистрирована заболеваемость острыми кишечными инфекциями у жителей среди взрослых и детей школьного возраста. Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них 8 госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное", - сообщает минздрав области.
Отмечается, что у всех заболевших в анамнезе употребление воды из-под крана.
«
"При лабораторном исследовании биоматериала от заболевших и при исследовании воды выявлен норовирус 2 типа. Управлением Роспотребнадзора и оперативным медицинским штабом принято решение об отключении подачи воды в домах, находящихся на этом участке, для исключения потребления ее в питьевых целях и возможности проведения промывки и дезинфекции данного участка водопровода. Ограничения касаются нескольких десятков домов, находящихся в районе "2 -го участка", - пояснили в ведомстве.
Администрации города и управляющим компаниям выдано предписание об обеспечении питьевой и технической водой населения данных домов. Оперштаб работает на месте, в городе Орске, ситуация мониторится каждые 2 часа, информирует областной минздрав.
"Обращаюсь к населению Оренбургской области с большой просьбой. Используйте для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, мойте руки с мылом перед приемом пищи, после туалета, прогулок, перед приготовлением еды. При симптомах острой кишечной инфекции немедленно обращайтесь за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением", - приводятся слова министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой.