https://ria.ru/20240406/orsk-1938263842.html

Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом

Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом - РИА Новости, 06.04.2024

Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом

Восемь жителей подтопленного Орска госпитализированы с норовирусом после употребления воды из под крана, сообщил Минздрав Оренбургской области в... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:27

2024-04-06T16:27

2024-04-06T16:39

происшествия

орск

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938261567_0:80:2634:1561_1920x0_80_0_0_aa82c62a09687af6465a0766b7bac634.jpg

УФА, 6 апр - РИА Новости. Восемь жителей подтопленного Орска госпитализированы с норовирусом после употребления воды из под крана, сообщил Минздрав Оренбургской области в Telegram-канале.В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области."Локально, в районе трёх улиц города Орска, 4-5 апреля зарегистрирована заболеваемость острыми кишечными инфекциями у жителей среди взрослых и детей школьного возраста. Всего за двое суток за медицинской помощью обратились 18 человек, из них 8 госпитализировано, остальные получают амбулаторное лечение. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное", - сообщает минздрав области.Отмечается, что у всех заболевших в анамнезе употребление воды из-под крана."При лабораторном исследовании биоматериала от заболевших и при исследовании воды выявлен норовирус 2 типа. Управлением Роспотребнадзора и оперативным медицинским штабом принято решение об отключении подачи воды в домах, находящихся на этом участке, для исключения потребления ее в питьевых целях и возможности проведения промывки и дезинфекции данного участка водопровода. Ограничения касаются нескольких десятков домов, находящихся в районе "2 -го участка", - пояснили в ведомстве.Администрации города и управляющим компаниям выдано предписание об обеспечении питьевой и технической водой населения данных домов. Оперштаб работает на месте, в городе Орске, ситуация мониторится каждые 2 часа, информирует областной минздрав."Обращаюсь к населению Оренбургской области с большой просьбой. Используйте для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду, мойте руки с мылом перед приемом пищи, после туалета, прогулок, перед приготовлением еды. При симптомах острой кишечной инфекции немедленно обращайтесь за медицинской помощью и не занимайтесь самолечением", - приводятся слова министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой.

орск

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу. 2024-04-06T16:27 true PT0M23S

Подтопленный Старый город в Орске Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно. 2024-04-06T16:27 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орск, прорыв дамбы в орске, видео, оренбургская область