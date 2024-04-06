https://ria.ru/20240406/orsk-1938262640.html
Трем поселкам в Орске грозит подтопление
Трем поселкам в Орске грозит подтопление - РИА Новости, 06.04.2024
Трем поселкам в Орске грозит подтопление
Трем поселкам в Орске грозит подтопление, их жителей призывают к эвакуации, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:22
2024-04-06T16:22
2024-04-06T17:23
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 6 апр — РИА Новости. Трем поселкам в Орске грозит подтопление, их жителей призывают к эвакуации, сообщили РИА Новости в мэрии города."Существует угроза подтопления в городских поселках Строитель, Рабочий, улиц Борисоглебского и Докучаева в поселке Никель. Жителей активно призывают к эвакуации. Продолжается эвакуация Старого города", — говорится в заявлении. Прорыв дамбыВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.По данным прокуратуры, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне подтопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше, чем через полторы-две недели.Всего, по последним данным, в зоне подтопления в Орске оказались более 2400 жилых домов и 3065 придомовых территорий.В Оренбургской области действует режим ЧС.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938243808.html
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
2024-04-06T16:22
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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф)
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Трем поселкам в Орске грозит подтопление
Мэрия Орска заявила об угрозе подтопления поселков Строитель, Рабочий и Никель
УФА, 6 апр — РИА Новости. Трем поселкам в Орске грозит подтопление, их жителей призывают к эвакуации, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"Существует угроза подтопления в городских поселках Строитель, Рабочий, улиц Борисоглебского и Докучаева в поселке Никель. Жителей активно призывают к эвакуации. Продолжается эвакуация Старого города", — говорится в заявлении.
В пятницу в Орске в Оренбургской области
прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.
По данным прокуратуры, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК
возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
В зоне подтопления оказалась половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.
Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше, чем через полторы-две недели.
Всего, по последним данным, в зоне подтопления в Орске оказались более 2400 жилых домов и 3065 придомовых территорий.
В Оренбургской области действует режим ЧС.