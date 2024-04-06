https://ria.ru/20240406/orsk-1938254369.html

Власти рассказали, как пострадавшим от паводка в Орске получить выплаты

Власти рассказали, как пострадавшим от паводка в Орске получить выплаты - РИА Новости, 06.04.2024

Власти рассказали, как пострадавшим от паводка в Орске получить выплаты

Пострадавшие от паводка в Орске могут оформить документы на получение выплат в МФЦ или портале "Госуслуги", сообщает правительство области во "ВКонтакте". РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:42

2024-04-06T15:42

2024-04-06T16:23

жилье

орск

урал

оренбургская область

денис паслер

прорыв дамбы в орске

общество

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УФА, 6 апр — РИА Новости. Пострадавшие от паводка в Орске могут оформить документы на получение выплат в МФЦ или портале "Госуслуги", сообщает правительство области во "ВКонтакте". В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение увеличить выплаты жителям, пострадавшим в результате весеннего паводка. Размер единовременной материальной помощи увеличен с 10 тысяч рублей на человека до 20 тысяч. Финансовая помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости составит 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей за полностью утраченное имущество первой необходимости. "Все, в том числе уже подавшие заявления, получат выплаты в новом размере. Заявления от граждан принимаются через единый портал государственных услуг или МФЦ", - сообщает правительство области. В каждом муниципальном образовании составляются списки пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и списки граждан, утративших имущество первой необходимости в результате ЧС. Чтобы подать заявление через портал Госулуг, необходимо в личном кабинете в поисковой строке написать "ЧС" и выбирать услугу "Назначение выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пояснили власти региона. "В случае, если в жилом доме водой нанесен вред имуществу, есть право на подачу заявления "Назначение выплаты гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html

орск

урал

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

жилье, орск, урал, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, общество