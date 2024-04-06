https://ria.ru/20240406/orsk-1938248192.html
Жители Орска, пострадавшие от прорыва дамбы, получат по 20 тысяч рублей
Жители Орска, пострадавшие от прорыва дамбы, получат по 20 тысяч рублей - РИА Новости, 06.04.2024
Жители Орска, пострадавшие от прорыва дамбы, получат по 20 тысяч рублей
Выплаты в 20 тысяч рублей на человека получат пострадавшие жители Орска, при утрате имущества предусмотрены выплаты от 50 до 100 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:03
2024-04-06T15:03
2024-04-06T15:03
орск
оренбургская область
урал
денис паслер
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Выплаты в 20 тысяч рублей на человека получат пострадавшие жители Орска, при утрате имущества предусмотрены выплаты от 50 до 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. "Принял решение увеличить все выплаты пострадавшим в два раза. Единовременно - 20 тыс рублей на человека. При утрате имущества - от 50 до 100 тысяч рублей на каждого", - сообщил Паслер.Решается вопрос о создании пунктов длительного пребывания, поскольку в ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома. По словам Паслера, эвакуация — это необходимая мера, во временных пунктах размещения созданы все условия.В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.На кадрах, снятых РИА Новости с коптера, видно, что дамбу масштабно прорвало как минимум в одном месте, где "уплыло" не только дорожное полотно, но и все тело дамбы. Там же работает техника, которая пытается засыпать разрушенные участки.Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой. В некоторых, особо пострадавших районах города вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.
орск
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Местные жители и сотрудники МЧС спасают животных в затопленном Орске
Многие домашние питомцы остались совсем одни в затопленном Орске. На кадрах те, кого удалось спасти и кто ещё ждёт помощи. Из-за эвакуации собаки оказались брошенными среди воды. Они пытаются найти укрытие, чтобы выжить. Часто их случайно замечают по грустному скулению. В итоге животных спасают неравнодушные местные жители и сотрудники МЧС.
2024-04-06T15:03
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Последствия размыва дамбы в Орске
Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица.
2024-04-06T15:03
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбургская область, урал, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Урал, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Жители Орска, пострадавшие от прорыва дамбы, получат по 20 тысяч рублей
Паслер: жители Орска при утрате имущества получат от 50 до ста тысяч рублей
УФА, 6 апр - РИА Новости.
Выплаты в 20 тысяч рублей на человека получат пострадавшие жители Орска, при утрате имущества предусмотрены выплаты от 50 до 100 тысяч рублей, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем Telegram-канале
.
В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
"Принял решение увеличить все выплаты пострадавшим в два раза. Единовременно - 20 тыс рублей на человека. При утрате имущества - от 50 до 100 тысяч рублей на каждого", - сообщил Паслер.
Решается вопрос о создании пунктов длительного пребывания, поскольку в ближайшие дни люди не смогут вернуться в свои дома. По словам Паслера, эвакуация — это необходимая мера, во временных пунктах размещения созданы все условия.
В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
На кадрах, снятых РИА Новости с коптера, видно, что дамбу масштабно прорвало как минимум в одном месте, где "уплыло" не только дорожное полотно, но и все тело дамбы. Там же работает техника, которая пытается засыпать разрушенные участки.
Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой. В некоторых, особо пострадавших районах города вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.