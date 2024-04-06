https://ria.ru/20240406/orsk-1938245525.html
Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва
Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва - РИА Новости, 06.04.2024
Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва
Мэр Орска Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы осматривал ее и отмечал, что угрозы нет, следует из поста, опубликованного главой города 3 апреля РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:49
2024-04-06T14:49
2024-04-06T14:58
происшествия
жкх
орск
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мэр Орска Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы осматривал ее и отмечал, что угрозы нет, следует из поста, опубликованного главой города 3 апреля "Вечером еще раз осмотрел дамбу. Вместе с Сергеем Егером, моим заместителем по муниципальному хозяйству, проверили состояние защитного сооружения и подъездных путей к нему", - написано в посте в сети "ВКонтакте". По информации мэра, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения вода - нормальное явление. Он отметил, что дренажные и водопропускные колодцы, по которым проходит вода, обустроены в соответствии с проектом дамбы. Козупица также сообщил, что пообщался с жителями, живущими вблизи реки Урал. "Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность", - резюмировал мэр Орска 3 апреля. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
https://ria.ru/20240406/damba-1938217181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, орск, прорыв дамбы в орске
Происшествия, ЖКХ, Орск, Прорыв дамбы в Орске
Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва
Мэр Орска Козупица 3 апреля отмечал, что угрозы прорыва дамбы нет
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Мэр Орска Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы осматривал ее и отмечал, что угрозы нет, следует из поста
, опубликованного главой города 3 апреля
"Вечером еще раз осмотрел дамбу. Вместе с Сергеем Егером, моим заместителем по муниципальному хозяйству, проверили состояние защитного сооружения и подъездных путей к нему", - написано в посте в сети "ВКонтакте".
По информации мэра, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения вода - нормальное явление. Он отметил, что дренажные и водопропускные колодцы, по которым проходит вода, обустроены в соответствии с проектом дамбы.
Козупица также сообщил, что пообщался с жителями, живущими вблизи реки Урал.
"Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность", - резюмировал мэр Орска 3 апреля.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.