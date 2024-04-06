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Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва - РИА Новости, 06.04.2024
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14:49 06.04.2024 (обновлено: 14:58 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245525.html
Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва
Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва - РИА Новости, 06.04.2024
Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва
Мэр Орска Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы осматривал ее и отмечал, что угрозы нет, следует из поста, опубликованного главой города 3 апреля РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:49
2024-04-06T14:58
происшествия
жкх
орск
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мэр Орска Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы осматривал ее и отмечал, что угрозы нет, следует из поста, опубликованного главой города 3 апреля "Вечером еще раз осмотрел дамбу. Вместе с Сергеем Егером, моим заместителем по муниципальному хозяйству, проверили состояние защитного сооружения и подъездных путей к нему", - написано в посте в сети "ВКонтакте". По информации мэра, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения вода - нормальное явление. Он отметил, что дренажные и водопропускные колодцы, по которым проходит вода, обустроены в соответствии с проектом дамбы. Козупица также сообщил, что пообщался с жителями, живущими вблизи реки Урал. "Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность", - резюмировал мэр Орска 3 апреля. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
https://ria.ru/20240406/damba-1938217181.html
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происшествия, жкх, орск, прорыв дамбы в орске
Происшествия, ЖКХ, Орск, Прорыв дамбы в Орске
Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва

Мэр Орска Козупица 3 апреля отмечал, что угрозы прорыва дамбы нет

© Фото : Василий Козупица/TelegramМэр Орска Василий Козупица осматривает дамбу. 3 апреля 2024
Мэр Орска Василий Козупица осматривает дамбу. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Василий Козупица/Telegram
Мэр Орска Василий Козупица осматривает дамбу. 3 апреля 2024
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мэр Орска Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы осматривал ее и отмечал, что угрозы нет, следует из поста, опубликованного главой города 3 апреля
"Вечером еще раз осмотрел дамбу. Вместе с Сергеем Егером, моим заместителем по муниципальному хозяйству, проверили состояние защитного сооружения и подъездных путей к нему", - написано в посте в сети "ВКонтакте".
Прорыв дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
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По информации мэра, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения вода - нормальное явление. Он отметил, что дренажные и водопропускные колодцы, по которым проходит вода, обустроены в соответствии с проектом дамбы.
Козупица также сообщил, что пообщался с жителями, живущими вблизи реки Урал.
"Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность", - резюмировал мэр Орска 3 апреля.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
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