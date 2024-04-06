https://ria.ru/20240406/orsk-1938245525.html

Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва

Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва - РИА Новости, 06.04.2024

Мэр Орска осматривал дамбу за два дня до прорыва

Мэр Орска Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы осматривал ее и отмечал, что угрозы нет, следует из поста, опубликованного главой города 3 апреля РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:49

2024-04-06T14:49

2024-04-06T14:58

происшествия

жкх

орск

прорыв дамбы в орске

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мэр Орска Василий Козупица за два дня до прорыва дамбы осматривал ее и отмечал, что угрозы нет, следует из поста, опубликованного главой города 3 апреля "Вечером еще раз осмотрел дамбу. Вместе с Сергеем Егером, моим заместителем по муниципальному хозяйству, проверили состояние защитного сооружения и подъездных путей к нему", - написано в посте в сети "ВКонтакте". По информации мэра, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения вода - нормальное явление. Он отметил, что дренажные и водопропускные колодцы, по которым проходит вода, обустроены в соответствии с проектом дамбы. Козупица также сообщил, что пообщался с жителями, живущими вблизи реки Урал. "Опасений у людей, что их может затопить, нет. Вспомнили времена, когда Орск переживал половодье в отсутствие дамбы. Тогда паводком топило дома на улице Набережной. Сейчас такой угрозы нет. Паводок этого года первая и серьезная проверка дамбы на прочность", - резюмировал мэр Орска 3 апреля. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.

https://ria.ru/20240406/damba-1938217181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, орск, прорыв дамбы в орске