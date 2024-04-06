https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html

Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска

Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска - РИА Новости, 06.04.2024

Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска

Агентство РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные воду дома и поврежденную дамбу. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:46

2024-04-06T14:46

2024-04-06T15:23

происшествия

жкх

орск

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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ОРСК (Оренбургская область), 6 апр - РИА Новости. Агентство РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные воду дома и поврежденную дамбу. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. На кадрах, снятых РИА Новости с коптера, видно, что дамбу масштабно прорвало как минимум в одном месте, где "уплыло" не только дорожное полотно, но и все тело дамбы. Там же работает техника, которая пытается засыпать разрушенные участки. Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой. В некоторых, особо пострадавших районах города вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

орск

оренбургская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу. 2024-04-06T14:46 true PT0M23S

Местные жители и сотрудники МЧС спасают животных в затопленном Орске Многие домашние питомцы остались совсем одни в затопленном Орске. На кадрах те, кого удалось спасти и кто ещё ждёт помощи. Из-за эвакуации собаки оказались брошенными среди воды. Они пытаются найти укрытие, чтобы выжить. Часто их случайно замечают по грустному скулению. В итоге животных спасают неравнодушные местные жители и сотрудники МЧС. 2024-04-06T14:46 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жкх, орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область