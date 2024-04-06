https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html
Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска
Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска - РИА Новости, 06.04.2024
Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска
Агентство РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные воду дома и поврежденную дамбу. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:46
2024-04-06T14:46
2024-04-06T15:23
происшествия
жкх
орск
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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ОРСК (Оренбургская область), 6 апр - РИА Новости. Агентство РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные воду дома и поврежденную дамбу. В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области. На кадрах, снятых РИА Новости с коптера, видно, что дамбу масштабно прорвало как минимум в одном месте, где "уплыло" не только дорожное полотно, но и все тело дамбы. Там же работает техника, которая пытается засыпать разрушенные участки. Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой. В некоторых, особо пострадавших районах города вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.
https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html
орск
оренбургская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска
РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные в воду дома и поврежденную дамбу.
2024-04-06T14:46
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Местные жители и сотрудники МЧС спасают животных в затопленном Орске
Многие домашние питомцы остались совсем одни в затопленном Орске. На кадрах те, кого удалось спасти и кто ещё ждёт помощи. Из-за эвакуации собаки оказались брошенными среди воды. Они пытаются найти укрытие, чтобы выжить. Часто их случайно замечают по грустному скулению. В итоге животных спасают неравнодушные местные жители и сотрудники МЧС.
2024-04-06T14:46
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, орск, прорыв дамбы в орске, оренбургская область
Происшествия, ЖКХ, Орск, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска
На видео из Орска видно затопленные паводком дома и поврежденную дамбу
ОРСК (Оренбургская область), 6 апр - РИА Новости. Агентство РИА Новости публикует снятые с воздуха кадры из частично затопленного Орска, на них видно погруженные воду дома и поврежденную дамбу.
В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
На кадрах, снятых РИА Новости с коптера, видно, что дамбу масштабно прорвало как минимум в одном месте, где "уплыло" не только дорожное полотно, но и все тело дамбы. Там же работает техника, которая пытается засыпать разрушенные участки.
Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой. В некоторых, особо пострадавших районах города вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.