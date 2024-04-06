Жители Орска поделились кадрами затопленных по крышу домов
Жители Орска поделились кадрами затопленных по крышу жилых домов
© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Сотрудники МЧС России и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
УФА, 6 апр - РИА Новости. Жители частично подтопленного Орска поделились с РИА Новости кадрами жилых домов, по крышу ушедших под воду, и домашних животных, оставшихся на затопленных территориях.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
Из видеокадров, предоставленных РИА Новости местными жителями, следует, что в поселке Никель, примыкающей к Орску, собака осталась одна на подтопленной территории. По кадрам видно, что она держится на доске, скулит и не решается вплавь выбраться из засады. Рядом дома и сараи затоплены в воде по крышу, также под водой оказались первые этажи двухэтажных коттеджей.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль МЧС России и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Автомобиль МЧС России и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
На кадрах других видео очевидцев видно, что под подтопление попали городская площадь, трамвайные линии, остановки общественного транспорта.
Горожане делятся кадрами моста, соединяющим Старый город с Новым, который полностью залит водой. Очевидцы сообщают, что мостовое сооружение затопило буквально за несколько часов утром в субботу. Судя по видео, транспорт продолжает передвигаться по затопленному мосту.