https://ria.ru/20240406/orsk-1938243808.html

Жители Орска поделились кадрами затопленных по крышу домов

Жители Орска поделились кадрами затопленных по крышу домов - РИА Новости, 06.04.2024

Жители Орска поделились кадрами затопленных по крышу домов

Жители частично подтопленного Орска поделились с РИА Новости кадрами жилых домов, по крышу ушедших под воду, и домашних животных, оставшихся на затопленных... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:41

2024-04-06T14:41

2024-04-06T15:04

происшествия

орск

урал

никель (город)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938214687_14:0:705:388_1920x0_80_0_0_346d1cd52d90a95400d66434bdab36dd.jpg

УФА, 6 апр - РИА Новости. Жители частично подтопленного Орска поделились с РИА Новости кадрами жилых домов, по крышу ушедших под воду, и домашних животных, оставшихся на затопленных территориях. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. Из видеокадров, предоставленных РИА Новости местными жителями, следует, что в поселке Никель, примыкающей к Орску, собака осталась одна на подтопленной территории. По кадрам видно, что она держится на доске, скулит и не решается вплавь выбраться из засады. Рядом дома и сараи затоплены в воде по крышу, также под водой оказались первые этажи двухэтажных коттеджей. На кадрах других видео очевидцев видно, что под подтопление попали городская площадь, трамвайные линии, остановки общественного транспорта. Горожане делятся кадрами моста, соединяющим Старый город с Новым, который полностью залит водой. Очевидцы сообщают, что мостовое сооружение затопило буквально за несколько часов утром в субботу. Судя по видео, транспорт продолжает передвигаться по затопленному мосту.

орск

урал

никель (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Местные жители и сотрудники МЧС спасают животных в затопленном Орске Многие домашние питомцы остались совсем одни в затопленном Орске. На кадрах те, кого удалось спасти и кто ещё ждёт помощи. Из-за эвакуации собаки оказались брошенными среди воды. Они пытаются найти укрытие, чтобы выжить. Часто их случайно замечают по грустному скулению. В итоге животных спасают неравнодушные местные жители и сотрудники МЧС. 2024-04-06T14:41 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орск, урал, никель (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске