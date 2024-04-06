Рейтинг@Mail.ru
Жители Орска поделились кадрами затопленных по крышу домов - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 06.04.2024 (обновлено: 15:04 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/orsk-1938243808.html
Жители Орска поделились кадрами затопленных по крышу домов
Жители Орска поделились кадрами затопленных по крышу домов - РИА Новости, 06.04.2024
Жители Орска поделились кадрами затопленных по крышу домов
Жители частично подтопленного Орска поделились с РИА Новости кадрами жилых домов, по крышу ушедших под воду, и домашних животных, оставшихся на затопленных... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:41
2024-04-06T15:04
происшествия
орск
урал
никель (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938214687_14:0:705:388_1920x0_80_0_0_346d1cd52d90a95400d66434bdab36dd.jpg
УФА, 6 апр - РИА Новости. Жители частично подтопленного Орска поделились с РИА Новости кадрами жилых домов, по крышу ушедших под воду, и домашних животных, оставшихся на затопленных территориях. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. Из видеокадров, предоставленных РИА Новости местными жителями, следует, что в поселке Никель, примыкающей к Орску, собака осталась одна на подтопленной территории. По кадрам видно, что она держится на доске, скулит и не решается вплавь выбраться из засады. Рядом дома и сараи затоплены в воде по крышу, также под водой оказались первые этажи двухэтажных коттеджей. На кадрах других видео очевидцев видно, что под подтопление попали городская площадь, трамвайные линии, остановки общественного транспорта. Горожане делятся кадрами моста, соединяющим Старый город с Новым, который полностью залит водой. Очевидцы сообщают, что мостовое сооружение затопило буквально за несколько часов утром в субботу. Судя по видео, транспорт продолжает передвигаться по затопленному мосту.
орск
урал
никель (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Местные жители и сотрудники МЧС спасают животных в затопленном Орске
Многие домашние питомцы остались совсем одни в затопленном Орске. На кадрах те, кого удалось спасти и кто ещё ждёт помощи. Из-за эвакуации собаки оказались брошенными среди воды. Они пытаются найти укрытие, чтобы выжить. Часто их случайно замечают по грустному скулению. В итоге животных спасают неравнодушные местные жители и сотрудники МЧС.
2024-04-06T14:41
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938214687_68:0:680:459_1920x0_80_0_0_3b674e32e52af79df367657b4cf11032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, орск, урал, никель (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Урал, Никель (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
Жители Орска поделились кадрами затопленных по крышу домов

Жители Орска поделились кадрами затопленных по крышу жилых домов

© Фото : МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Сотрудники МЧС России и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 6 апр - РИА Новости. Жители частично подтопленного Орска поделились с РИА Новости кадрами жилых домов, по крышу ушедших под воду, и домашних животных, оставшихся на затопленных территориях.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
Из видеокадров, предоставленных РИА Новости местными жителями, следует, что в поселке Никель, примыкающей к Орску, собака осталась одна на подтопленной территории. По кадрам видно, что она держится на доске, скулит и не решается вплавь выбраться из засады. Рядом дома и сараи затоплены в воде по крышу, также под водой оказались первые этажи двухэтажных коттеджей.
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль МЧС России и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Автомобиль МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Автомобиль МЧС России и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
На кадрах других видео очевидцев видно, что под подтопление попали городская площадь, трамвайные линии, остановки общественного транспорта.
Горожане делятся кадрами моста, соединяющим Старый город с Новым, который полностью залит водой. Очевидцы сообщают, что мостовое сооружение затопило буквально за несколько часов утром в субботу. Судя по видео, транспорт продолжает передвигаться по затопленному мосту.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
Инфографика
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ПроисшествияОрскУралНикель (город)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Орске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала