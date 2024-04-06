https://ria.ru/20240406/orsk-1938231086.html

Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в Орске

Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в Орске - РИА Новости, 06.04.2024

Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в Орске

В зоне затопления в Орске обнаружены тела двух человек, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области, комментируя сообщения о якобы большем числе... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T13:20

2024-04-06T13:20

2024-04-06T13:27

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 6 апр — РИА Новости. В зоне затопления в Орске обнаружены тела двух человек, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области, комментируя сообщения о якобы большем числе скончавшихся во время паводка в городе.Ранее в правительстве региона сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением. В мэрии Орска сообщили, что скончались двое пожилых мужчин в собственных домах. В экстренных службах агентству сообщали о трех погибших. В соцсетях сообщают о четырех жертвах паводка в Орске."Кроме двух погибших, обнаруженных при патрулировании территории, попадающей в подтопление, других жертв не зафиксировано на данный момент", — сообщили агентству в правительстве области.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия