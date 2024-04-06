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Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
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13:20 06.04.2024 (обновлено: 13:27 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/orsk-1938231086.html
Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в Орске
Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в Орске
В зоне затопления в Орске обнаружены тела двух человек, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области, комментируя сообщения о якобы большем числе... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:20
2024-04-06T13:27
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 6 апр — РИА Новости. В зоне затопления в Орске обнаружены тела двух человек, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области, комментируя сообщения о якобы большем числе скончавшихся во время паводка в городе.Ранее в правительстве региона сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением. В мэрии Орска сообщили, что скончались двое пожилых мужчин в собственных домах. В экстренных службах агентству сообщали о трех погибших. В соцсетях сообщают о четырех жертвах паводка в Орске.&quot;Кроме двух погибших, обнаруженных при патрулировании территории, попадающей в подтопление, других жертв не зафиксировано на данный момент&quot;, — сообщили агентству в правительстве области.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
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орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в Орске

Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в подтопленном Орске

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПодтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
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Подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
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УФА, 6 апр — РИА Новости. В зоне затопления в Орске обнаружены тела двух человек, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области, комментируя сообщения о якобы большем числе скончавшихся во время паводка в городе.
Ранее в правительстве региона сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением. В мэрии Орска сообщили, что скончались двое пожилых мужчин в собственных домах. В экстренных службах агентству сообщали о трех погибших. В соцсетях сообщают о четырех жертвах паводка в Орске.
«

"Кроме двух погибших, обнаруженных при патрулировании территории, попадающей в подтопление, других жертв не зафиксировано на данный момент", — сообщили агентству в правительстве области.

Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
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