Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в Орске
Власти Оренбургской области подтвердили гибель двух человек в подтопленном Орске
© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПодтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
Подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
УФА, 6 апр — РИА Новости. В зоне затопления в Орске обнаружены тела двух человек, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области, комментируя сообщения о якобы большем числе скончавшихся во время паводка в городе.
Ранее в правительстве региона сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением. В мэрии Орска сообщили, что скончались двое пожилых мужчин в собственных домах. В экстренных службах агентству сообщали о трех погибших. В соцсетях сообщают о четырех жертвах паводка в Орске.
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"Кроме двух погибших, обнаруженных при патрулировании территории, попадающей в подтопление, других жертв не зафиксировано на данный момент", — сообщили агентству в правительстве области.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.