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Власти рассказали о ситуации с продуктами питания в подтопленном Орске
Власти рассказали о ситуации с продуктами питания в подтопленном Орске - РИА Новости, 06.04.2024
Власти рассказали о ситуации с продуктами питания в подтопленном Орске
Перебоев с продуктами питания и питьевой водой в частично затопленном Орске нет, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:54
2024-04-06T12:54
2024-04-06T13:02
орск
происшествия
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Перебоев с продуктами питания и питьевой водой в частично затопленном Орске нет, сообщили РИА Новости в мэрии города.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской."Питьевую воду в пострадавшие районы подвозят депутаты и волонтеры. Перебоев (с продуктами - ред.) нет. С торговыми точками отрабатывается этот вопрос", - пояснили РИА Новости в городской мэрии.При этом жительница Орска Марина рассказала РИА Новости, что в магазинах исчезает бутилированная вода. "Люди в панике скупают воду в магазинах, полки пустые, остается только газированная вода, соки и лимонады. Около моего дома несколько водоматов, в них нет воды", - заявила орчанка.
орск
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Подтопленный Старый город в Орске
Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно.
2024-04-06T12:54
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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орск, происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область
Орск, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
Власти рассказали о ситуации с продуктами питания в подтопленном Орске
Власти заявили об отсутствии перебоев с продуктами и питьевой водой в Орске
УФА, 6 апр - РИА Новости. Перебоев с продуктами питания и питьевой водой в частично затопленном Орске нет, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
"Питьевую воду в пострадавшие районы подвозят депутаты и волонтеры. Перебоев (с продуктами - ред.) нет. С торговыми точками отрабатывается этот вопрос", - пояснили РИА Новости в городской мэрии.
При этом жительница Орска Марина рассказала РИА Новости, что в магазинах исчезает бутилированная вода. "Люди в панике скупают воду в магазинах, полки пустые, остается только газированная вода, соки и лимонады. Около моего дома несколько водоматов, в них нет воды", - заявила орчанка.