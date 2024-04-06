https://ria.ru/20240406/orsk-1938226591.html

Власти рассказали о ситуации с продуктами питания в подтопленном Орске

Власти рассказали о ситуации с продуктами питания в подтопленном Орске - РИА Новости, 06.04.2024

Власти рассказали о ситуации с продуктами питания в подтопленном Орске

Перебоев с продуктами питания и питьевой водой в частично затопленном Орске нет, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:54

2024-04-06T12:54

2024-04-06T13:02

орск

происшествия

прорыв дамбы в орске

оренбургская область

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Перебоев с продуктами питания и питьевой водой в частично затопленном Орске нет, сообщили РИА Новости в мэрии города.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской."Питьевую воду в пострадавшие районы подвозят депутаты и волонтеры. Перебоев (с продуктами - ред.) нет. С торговыми точками отрабатывается этот вопрос", - пояснили РИА Новости в городской мэрии.При этом жительница Орска Марина рассказала РИА Новости, что в магазинах исчезает бутилированная вода. "Люди в панике скупают воду в магазинах, полки пустые, остается только газированная вода, соки и лимонады. Около моего дома несколько водоматов, в них нет воды", - заявила орчанка.

орск

оренбургская область

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Подтопленный Старый город в Орске Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно. 2024-04-06T12:54 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область