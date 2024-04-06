Подобная паводковая ситуация в Орске бывает раз в сто лет, заявили эксперты
Правительство: паводковая ситуация, сложившаяся в Орске, бывает раз в сто лет
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Автомобиль МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
УФА, 6 апр — РИА Новости. Паводковая ситуация в оренбургском Орске, которая сложилась сегодня, бывает, по словам специалистов, раз в 100 лет, сообщили в Telegram-канале правительства Оренбургской области.
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"Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчёркивают специалисты", - говорится в сообщении правительства региона.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.