https://ria.ru/20240406/orsk-1938225205.html

Подобная паводковая ситуация в Орске бывает раз в сто лет, заявили эксперты

Подобная паводковая ситуация в Орске бывает раз в сто лет, заявили эксперты - РИА Новости, 06.04.2024

Подобная паводковая ситуация в Орске бывает раз в сто лет, заявили эксперты

Паводковая ситуация в оренбургском Орске, которая сложилась сегодня, бывает, по словам специалистов, раз в 100 лет, сообщили в Telegram-канале правительства... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:44

2024-04-06T12:44

2024-04-06T12:44

происшествия

жилье

орск

оренбургская область

урал

прорыв дамбы в орске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938207885_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da6ee98f6a797d864b0564b3253b6d39.jpg

УФА, 6 апр — РИА Новости. Паводковая ситуация в оренбургском Орске, которая сложилась сегодня, бывает, по словам специалистов, раз в 100 лет, сообщили в Telegram-канале правительства Оренбургской области. "Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчёркивают специалисты", - говорится в сообщении правительства региона.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.

https://ria.ru/20240406/damba-1938222287.html

орск

оренбургская область

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, орск, оренбургская область, урал, прорыв дамбы в орске