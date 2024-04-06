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Подобная паводковая ситуация в Орске бывает раз в сто лет, заявили эксперты - РИА Новости, 06.04.2024
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12:44 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/orsk-1938225205.html
Подобная паводковая ситуация в Орске бывает раз в сто лет, заявили эксперты
Подобная паводковая ситуация в Орске бывает раз в сто лет, заявили эксперты - РИА Новости, 06.04.2024
Подобная паводковая ситуация в Орске бывает раз в сто лет, заявили эксперты
Паводковая ситуация в оренбургском Орске, которая сложилась сегодня, бывает, по словам специалистов, раз в 100 лет, сообщили в Telegram-канале правительства... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:44
2024-04-06T12:44
происшествия
жилье
орск
оренбургская область
урал
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр — РИА Новости. Паводковая ситуация в оренбургском Орске, которая сложилась сегодня, бывает, по словам специалистов, раз в 100 лет, сообщили в Telegram-канале правительства Оренбургской области. &quot;Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчёркивают специалисты&quot;, - говорится в сообщении правительства региона.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
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орск
оренбургская область
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происшествия, жилье, орск, оренбургская область, урал, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Жилье, Орск, Оренбургская область, Урал, Прорыв дамбы в Орске
Подобная паводковая ситуация в Орске бывает раз в сто лет, заявили эксперты

Правительство: паводковая ситуация, сложившаяся в Орске, бывает раз в сто лет

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкАвтомобиль МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
Автомобиль МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Автомобиль МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске
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УФА, 6 апр — РИА Новости. Паводковая ситуация в оренбургском Орске, которая сложилась сегодня, бывает, по словам специалистов, раз в 100 лет, сообщили в Telegram-канале правительства Оренбургской области.
«

"Сегодняшняя паводковая ситуация бывает раз в 100 лет, подчёркивают специалисты", - говорится в сообщении правительства региона.

Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Уровень реки Урал превысил проектный уровень дамбы в Орске на четыре метра
Вчера, 12:31
 
ПроисшествияЖильеОрскОренбургская областьУралПрорыв дамбы в Орске
 
 
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