https://ria.ru/20240406/orsk-1938223872.html

В Орске продолжается эвакуация жителей из подтопленных домов

В Орске продолжается эвакуация жителей из подтопленных домов - РИА Новости, 06.04.2024

В Орске продолжается эвакуация жителей из подтопленных домов

Эвакуация жителей Орска в Оренбургской области в настоящее время продолжается, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:38

2024-04-06T12:38

2024-04-06T12:38

происшествия

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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КАЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Эвакуация жителей Орска в Оренбургской области в настоящее время продолжается, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. "В настоящее время продолжается эвакуация жителей", — говорится в сообщении. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.

орск

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске