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В Орске продолжается эвакуация жителей из подтопленных домов
В Орске продолжается эвакуация жителей из подтопленных домов - РИА Новости, 06.04.2024
В Орске продолжается эвакуация жителей из подтопленных домов
Эвакуация жителей Орска в Оренбургской области в настоящее время продолжается, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:38
2024-04-06T12:38
2024-04-06T12:38
происшествия
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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КАЗАНЬ, 6 апр — РИА Новости. Эвакуация жителей Орска в Оренбургской области в настоящее время продолжается, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. "В настоящее время продолжается эвакуация жителей", — говорится в сообщении. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
орск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
В Орске продолжается эвакуация жителей из подтопленных домов
В Орске после прорыва дамбы продолжается эвакуация жителей из подтопленных домов