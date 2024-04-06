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В мэрии рассказали подробности о двух погибших в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
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11:15 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/orsk-1938209537.html
В мэрии рассказали подробности о двух погибших в Орске
В мэрии рассказали подробности о двух погибших в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
В мэрии рассказали подробности о двух погибших в Орске
Двое погибших в Орске, тела которых обнаружили в незатопленных домах, это пожилые мужчины, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:15
2024-04-06T11:15
происшествия
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Двое погибших в Орске, тела которых обнаружили в незатопленных домах, это пожилые мужчины, сообщили РИА Новости в мэрии города. Ранее в правительстве Оренбургской области сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением. В экстренных службах агентству сообщали о трех погибших. "По нашей информации, погибших двое. Это пожилые мужчины, их тела обнаружили в их же домах, в их жилищах воды не было", - сказали РИА Новости в городской мэрии. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938170989.html
орск
оренбургская область
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происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
В мэрии рассказали подробности о двух погибших в Орске

Мэрия: тела двух пожилых мужчин нашли в их незатопленных домах в Орске

© Фото : МЧС Оренбургской областиЭвакуация жителей Орска Оренбургской области
Эвакуация жителей Орска Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : МЧС Оренбургской области
Эвакуация жителей Орска Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 6 апр - РИА Новости. Двое погибших в Орске, тела которых обнаружили в незатопленных домах, это пожилые мужчины, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Ранее в правительстве Оренбургской области сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением.
Прорыв дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
В Орске подтопило около 600 домов после прорыва дамбы
Вчера, 05:08
В экстренных службах агентству сообщали о трех погибших.
"По нашей информации, погибших двое. Это пожилые мужчины, их тела обнаружили в их же домах, в их жилищах воды не было", - сказали РИА Новости в городской мэрии.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
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