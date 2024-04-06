https://ria.ru/20240406/orsk-1938209537.html
В мэрии рассказали подробности о двух погибших в Орске
В мэрии рассказали подробности о двух погибших в Орске - РИА Новости, 06.04.2024
В мэрии рассказали подробности о двух погибших в Орске
Двое погибших в Орске, тела которых обнаружили в незатопленных домах, это пожилые мужчины, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:15
2024-04-06T11:15
2024-04-06T11:15
происшествия
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Двое погибших в Орске, тела которых обнаружили в незатопленных домах, это пожилые мужчины, сообщили РИА Новости в мэрии города. Ранее в правительстве Оренбургской области сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением. В экстренных службах агентству сообщали о трех погибших. "По нашей информации, погибших двое. Это пожилые мужчины, их тела обнаружили в их же домах, в их жилищах воды не было", - сказали РИА Новости в городской мэрии. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938170989.html
орск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
В мэрии рассказали подробности о двух погибших в Орске
Мэрия: тела двух пожилых мужчин нашли в их незатопленных домах в Орске
УФА, 6 апр - РИА Новости. Двое погибших в Орске, тела которых обнаружили в незатопленных домах, это пожилые мужчины, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Ранее в правительстве Оренбургской области сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска
были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением.
В экстренных службах агентству сообщали о трех погибших.
"По нашей информации, погибших двое. Это пожилые мужчины, их тела обнаружили в их же домах, в их жилищах воды не было", - сказали РИА Новости в городской мэрии.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
В Оренбургской области
подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.