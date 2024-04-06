https://ria.ru/20240406/orsk-1938209537.html

В мэрии рассказали подробности о двух погибших в Орске

В мэрии рассказали подробности о двух погибших в Орске - РИА Новости, 06.04.2024

В мэрии рассказали подробности о двух погибших в Орске

Двое погибших в Орске, тела которых обнаружили в незатопленных домах, это пожилые мужчины, сообщили РИА Новости в мэрии города. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:15

2024-04-06T11:15

2024-04-06T11:15

происшествия

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Двое погибших в Орске, тела которых обнаружили в незатопленных домах, это пожилые мужчины, сообщили РИА Новости в мэрии города. Ранее в правительстве Оренбургской области сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением. В экстренных службах агентству сообщали о трех погибших. "По нашей информации, погибших двое. Это пожилые мужчины, их тела обнаружили в их же домах, в их жилищах воды не было", - сказали РИА Новости в городской мэрии. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города. В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938170989.html

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске