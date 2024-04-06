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В Орске объявили набор добровольцев для ликвидации последствий затопления - РИА Новости, 06.04.2024
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10:38 06.04.2024 (обновлено: 10:48 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/orsk-1938202355.html
В Орске объявили набор добровольцев для ликвидации последствий затопления
В Орске объявили набор добровольцев для ликвидации последствий затопления - РИА Новости, 06.04.2024
В Орске объявили набор добровольцев для ликвидации последствий затопления
Набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения объявили в затопленном Орске, сообщила городская мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:38
2024-04-06T10:48
орск
происшествия
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения объявили в затопленном Орске, сообщила городская мэрия в Telegram-канале."Объявлен набор добровольцев, желающих помочь с эвакуацией жителей с подтопленных территорий. Заявку на участие в эвакуационной группе можно оставить в орском штабе группировки МЧС по телефону 89068431284",- говорится в сообщении администрации Орска.Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
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РИА Новости
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Подтопленный Старый город в Орске
Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно.
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орск, происшествия, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, видео
Орск, Происшествия, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
В Орске объявили набор добровольцев для ликвидации последствий затопления
УФА, 6 апр - РИА Новости. Набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения объявили в затопленном Орске, сообщила городская мэрия в Telegram-канале.
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В Орске объявили набор добровольцев для ликвидации последствий затопления

В Орске объявили набор добровольцев для ликвидации последствий прорыва дамбы

© МЧС РоссииПоследствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Читать ria.ru в
УФА, 6 апр - РИА Новости. Набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения объявили в затопленном Орске, сообщила городская мэрия в Telegram-канале.
"Объявлен набор добровольцев, желающих помочь с эвакуацией жителей с подтопленных территорий. Заявку на участие в эвакуационной группе можно оставить в орском штабе группировки МЧС по телефону 89068431284",- говорится в сообщении администрации Орска.
Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
 
ОрскПроисшествияОренбургская областьПрорыв дамбы в Орске
 
 
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