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В Орске объявили набор добровольцев для ликвидации последствий затопления

В Орске объявили набор добровольцев для ликвидации последствий затопления - РИА Новости, 06.04.2024

В Орске объявили набор добровольцев для ликвидации последствий затопления

Набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения объявили в затопленном Орске, сообщила городская мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:38

2024-04-06T10:38

2024-04-06T10:48

орск

происшествия

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Набор добровольцев для ликвидации последствий затопления и эвакуации населения объявили в затопленном Орске, сообщила городская мэрия в Telegram-канале."Объявлен набор добровольцев, желающих помочь с эвакуацией жителей с подтопленных территорий. Заявку на участие в эвакуационной группе можно оставить в орском штабе группировки МЧС по телефону 89068431284",- говорится в сообщении администрации Орска.Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.

орск

оренбургская область

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Подтопленный Старый город в Орске Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно. 2024-04-06T10:38 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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