https://ria.ru/20240406/orsk-1938200190.html
При патрулировании Старого города в Орске нашли тела трех человек
При патрулировании Старого города в Орске нашли тела трех человек - РИА Новости, 06.04.2024
При патрулировании Старого города в Орске нашли тела трех человек
Тела трех человек обнаружены при патрулировании подтопленного Старого города в оренбургском Орске, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:24
2024-04-06T10:24
2024-04-06T10:33
орск
происшествия
прорыв дамбы в орске
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены при патрулировании подтопленного Старого города в оренбургском Орске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в правительстве Оренбургской области сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением."Предварительно, погибли три человека, тела найдены в частных домовладениях при патрулировании Старого района Орска", - рассказал агентству представитель экстренных служб.Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Подтопленный Старый город в Орске
Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно.
2024-04-06T10:24
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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орск, происшествия, прорыв дамбы в орске
Орск, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
При патрулировании Старого города в Орске нашли тела трех человек
При патрулировании подтопленного Старого города в Орске нашли тела трех человек
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тела трех человек обнаружены при патрулировании подтопленного Старого города в оренбургском Орске, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в правительстве Оренбургской области сообщали РИА Новости, что при патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не были связаны с утоплением.
"Предварительно, погибли три человека, тела найдены в частных домовладениях при патрулировании Старого района Орска", - рассказал агентству представитель экстренных служб.
Ранее в мэрии Орска агентству сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.