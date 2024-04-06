https://ria.ru/20240406/orsk-1938195913.html
В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела
В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела - РИА Новости, 06.04.2024
В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела
При патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:59
2024-04-06T09:59
2024-04-06T10:05
орск
происшествия
прорыв дамбы в орске
оренбургская область
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УФА, 6 апр - РИА Новости. При патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области."При патрулировании территории потенциального затопления в старом городе Орска были обнаружены 2 тела. Причину и время наступления смерти установит экспертиза. По предварительным данным их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было", - рассказали РИА Новости в правительстве региона.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.
орск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия размыва дамбы в Орске
Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица.
2024-04-06T09:59
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, происшествия, прорыв дамбы в орске, оренбургская область, видео
Орск, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, Оренбургская область
В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела
УФА, 6 апр - РИА Новости. При патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.
2024-04-06T09:59
true
PT0M52S
В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела
В Старом городе Орска нашли тела двух человек, их смерть не связана с утоплением
УФА, 6 апр - РИА Новости. При патрулировании территории в Старом городе Орска были обнаружены тела двух человек, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области.
«
"При патрулировании территории потенциального затопления в старом городе Орска были обнаружены 2 тела. Причину и время наступления смерти установит экспертиза. По предварительным данным их смерти не связаны с утоплением. В двух случаях воды ни в доме, ни на прилегающей территории не было", - рассказали РИА Новости в правительстве региона.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города.
В Оренбургской области подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 427 жителей, сообщили ранее в пресс-службе губернатора и правительства региона.