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В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей - РИА Новости, 06.04.2024
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09:15 06.04.2024 (обновлено: 10:45 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/orsk-1938185649.html
В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей
В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей - РИА Новости, 06.04.2024
В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей
В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:15
2024-04-06T10:45
орск
оренбургская область
происшествия
прорыв дамбы в орске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 6 апр — РИА Новости. В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают. На местах дежурят автобусы, они курсируют от точки высадки из плавсредств и машин до пунктов временного размещения", — говорится в публикации.В пятницу в районе улицы Оренбургской прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. В правительстве региона опровергли данные о полном разрушении дамбы.Подтоплена половина Старого города в Орске, есть опасность изоляции этого района от Нового города. При патрулировании района нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Власти призвали срочно доставить в ПВР жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей, Рабочий. Известно о подтоплении более 2400 жилых домов и 3065 придомовых территорий.Утром в субботу уровень воды в реке Урал в Орске стал критическим и составил 9,27 метра. По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше чем через полторы-две недели.В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html
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4.7
96
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353
60
353
60
Последствия размыва дамбы в Орске
Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица.
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орск, оренбургская область, происшествия, прорыв дамбы в орске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Орск, Оренбургская область, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей

Мэрия: в подтопленном Орске эвакуировали 711 человек, в том числе 210 детей

Читать ria.ru в
УФА, 6 апр — РИА Новости. В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают. На местах дежурят автобусы, они курсируют от точки высадки из плавсредств и машин до пунктов временного размещения", — говорится в публикации.
© МЧС РоссииПоследствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
1 из 3
© МЧС РоссииПоследствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
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© МЧС РоссииПоследствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
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Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
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Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
2 из 3
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
3 из 3
В пятницу в районе улицы Оренбургской прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. В правительстве региона опровергли данные о полном разрушении дамбы.
Подтоплена половина Старого города в Орске, есть опасность изоляции этого района от Нового города. При патрулировании района нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
5 апреля, 23:46
Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Власти призвали срочно доставить в ПВР жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей, Рабочий. Известно о подтоплении более 2400 жилых домов и 3065 придомовых территорий.
Утром в субботу уровень воды в реке Урал в Орске стал критическим и составил 9,27 метра. По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше чем через полторы-две недели.
В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
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3 апреля, 19:17
 
ОрскОренбургская областьПроисшествияПрорыв дамбы в ОрскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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