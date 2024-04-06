https://ria.ru/20240406/orsk-1938185649.html

В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей

В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей - РИА Новости, 06.04.2024

В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей

В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:15

2024-04-06T09:15

2024-04-06T10:45

орск

оренбургская область

происшествия

прорыв дамбы в орске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938185061_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c6231ef94bdc0b64740c981537b33f6.jpg

УФА, 6 апр — РИА Новости. В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей, сообщила городская администрация в Telegram-канале."Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают. На местах дежурят автобусы, они курсируют от точки высадки из плавсредств и машин до пунктов временного размещения", — говорится в публикации.В пятницу в районе улицы Оренбургской прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. В правительстве региона опровергли данные о полном разрушении дамбы.Подтоплена половина Старого города в Орске, есть опасность изоляции этого района от Нового города. При патрулировании района нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Власти призвали срочно доставить в ПВР жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей, Рабочий. Известно о подтоплении более 2400 жилых домов и 3065 придомовых территорий.Утром в субботу уровень воды в реке Урал в Орске стал критическим и составил 9,27 метра. По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше чем через полторы-две недели.В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

орск

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия размыва дамбы в Орске Половина Старого города в Орске Оренбургской области подтоплена, есть опасность изоляции этого района от Нового города, заявил мэр Орска Василий Козупица. 2024-04-06T09:15 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орск, оренбургская область, происшествия, прорыв дамбы в орске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)