В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей
Мэрия: в подтопленном Орске эвакуировали 711 человек, в том числе 210 детей
УФА, 6 апр — РИА Новости. В подтопленном Орске эвакуировали более 700 человек, в том числе 210 детей, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
"Эвакуировано 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, люди прибывают. На местах дежурят автобусы, они курсируют от точки высадки из плавсредств и машин до пунктов временного размещения", — говорится в публикации.
© МЧС РоссииПоследствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
1 из 3
© МЧС РоссииПоследствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
2 из 3
© МЧС РоссииПоследствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
3 из 3
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
1 из 3
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
2 из 3
Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области
© МЧС России
3 из 3
В пятницу в районе улицы Оренбургской прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. В правительстве региона опровергли данные о полном разрушении дамбы.
Подтоплена половина Старого города в Орске, есть опасность изоляции этого района от Нового города. При патрулировании района нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
5 апреля, 23:46
Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Власти призвали срочно доставить в ПВР жителей поселков Лесоторговый, Никель, Строителей, Рабочий. Известно о подтоплении более 2400 жилых домов и 3065 придомовых территорий.
Утром в субботу уровень воды в реке Урал в Орске стал критическим и составил 9,27 метра. По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше чем через полторы-две недели.
В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17