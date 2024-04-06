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Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического - РИА Новости, 06.04.2024
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08:18 06.04.2024 (обновлено: 08:58 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/orsk-1938178590.html
Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического
Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического - РИА Новости, 06.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического
К утру уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:18
2024-04-06T08:58
орск
происшествия
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. К утру уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица."Опасный уровень реки Урал был 7 метров, а сегодня на утро он растёт и был 9,27 метров. Дамба получила уровень воды, который выше критического. Ситуация стремительно развивается в худшую сторону, и происходит выход воды на поверхность, где проживают люди", - сказал Козупица журналистам.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
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Эвакуация жителей Орска
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орск, происшествия, видео, прорыв дамбы в орске
Орск, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического
УФА, 6 апр - РИА Новости. К утру уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица.
2024-04-06T08:18
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Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического

Мэр Орска Козупица: уровень воды в реке Урал стал критическим и составил 9,27 м

© МЧС РФ Главное управление по Оренбургской областиРабота МЧС в зоне прорыва дамбы в Орске
Работа МЧС в зоне прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© МЧС РФ Главное управление по Оренбургской области
Работа МЧС в зоне прорыва дамбы в Орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. К утру уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица.
"Опасный уровень реки Урал был 7 метров, а сегодня на утро он растёт и был 9,27 метров. Дамба получила уровень воды, который выше критического. Ситуация стремительно развивается в худшую сторону, и происходит выход воды на поверхность, где проживают люди", - сказал Козупица журналистам.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
 
ОрскПроисшествияПрорыв дамбы в Орске
 
 
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