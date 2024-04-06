https://ria.ru/20240406/orsk-1938178590.html
Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического
Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического - РИА Новости, 06.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического
К утру уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:18
2024-04-06T08:18
2024-04-06T08:58
орск
происшествия
прорыв дамбы в орске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938168144_116:0:1165:590_1920x0_80_0_0_6aa9b25afc7be47d76daf239dbf5b726.jpg
УФА, 6 апр - РИА Новости. К утру уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица."Опасный уровень реки Урал был 7 метров, а сегодня на утро он растёт и был 9,27 метров. Дамба получила уровень воды, который выше критического. Ситуация стремительно развивается в худшую сторону, и происходит выход воды на поверхность, где проживают люди", - сказал Козупица журналистам.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
орск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938168144_247:0:1034:590_1920x0_80_0_0_cd389e70ad804d91806c442d611f6b2b.jpg
Эвакуация жителей Орска
Эвакуация жителей Орска
2024-04-06T08:18
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, происшествия, видео, прорыв дамбы в орске
Орск, Происшествия, Прорыв дамбы в Орске
Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического
УФА, 6 апр - РИА Новости. К утру уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица.
2024-04-06T08:18
true
PT0M26S
Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического
Мэр Орска Козупица: уровень воды в реке Урал стал критическим и составил 9,27 м
УФА, 6 апр - РИА Новости. К утру уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица.
"Опасный уровень реки Урал был 7 метров, а сегодня на утро он растёт и был 9,27 метров. Дамба получила уровень воды, который выше критического. Ситуация стремительно развивается в худшую сторону, и происходит выход воды на поверхность, где проживают люди", - сказал Козупица журналистам.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.