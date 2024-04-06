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Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического

Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического - РИА Новости, 06.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Орске поднялся до критического

К утру уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:18

2024-04-06T08:18

2024-04-06T08:58

орск

происшествия

прорыв дамбы в орске

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УФА, 6 апр - РИА Новости. К утру уровень воды на реке Урал в Орске стал критичным и составил 9,27 метров, сообщил мэр города Василий Козупица."Опасный уровень реки Урал был 7 метров, а сегодня на утро он растёт и был 9,27 метров. Дамба получила уровень воды, который выше критического. Ситуация стремительно развивается в худшую сторону, и происходит выход воды на поверхность, где проживают люди", - сказал Козупица журналистам.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.

орск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

орск, происшествия, видео, прорыв дамбы в орске