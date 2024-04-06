Коммунальные службы Орска обеспечивают город всем необходимым
Власти: коммунальные службы обеспечивают Орск необходимыми ресурсами
© МЧС РФ Главное управление по Оренбургской областиРабота МЧС в зоне прорыва дамбы в Орске
© МЧС РФ Главное управление по Оренбургской области
Работа МЧС в зоне прорыва дамбы в Орске. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Службы "Росводоканал-Орск" работают круглосуточно, делается всё возможное, чтобы поддерживать работу ключевых объектов и сохранить обеспечение города основными ресурсами, сообщили в администрации города.
"Руководство и все производственные службы "РВК-Орск" работают круглосуточно, ведётся контроль за состоянием сооружений и сетей. Совместными усилиями предприятия делают всё возможное в данной ситуации, чтобы поддерживать работу ключевых объектов", - говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.
Отмечается, что в резервуарах есть вода, специалисты следят за количеством рабочих скважин. Кроме того, постоянно отслеживается состояние трансформаторных электроподстанций.
"Водоканал также приводит необходимую регулировку давления на сетях, чтобы не допустить разбалансировки системы. Все решения принимаются совместно с экспертами из оперштаба. Ресурсоснабжающие организации города находятся в постоянном контакте с оперштабом и всеми ведомствами. Жителям города необходимо следовать указаниям оперативных служб и продолжать следить за информацией в официальных источниках", - добавляется в сообщении.
Жителям рекомендуют придерживаться инструкций Роспотребнадзора при использовании кипячёной и фильтрованной воды в период прохождения паводка.
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