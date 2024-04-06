https://ria.ru/20240406/orsk-1938170989.html
В Орске подтопило около 600 домов после прорыва дамбы
В Орске подтопило около 600 домов после прорыва дамбы - РИА Новости, 06.04.2024
В Орске подтопило около 600 домов после прорыва дамбы
Около 600 домов на девяти улицах подтоплены в Орске после прорыва дамбы, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:08
2024-04-06T05:08
2024-04-06T06:15
орск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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урал
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Около 600 домов на девяти улицах подтоплены в Орске после прорыва дамбы, сообщила пресс-служба МЧС России."Вода продолжает прибывать в так называемую старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор. На данный момент подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах", — говорится в сообщении.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. В городе подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, в них находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка.Как уточнил глава Орска Василий Козупица, частичное повреждение тела дамбы произошло в двух местах.Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, приостановлено электроснабжение ряда районов. На месте работает 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС России, 125 единиц техники и 75 плавсредств.В городе ввели режим ЧС. Ранее его установили во всей Оренбургской области.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938168903.html
https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html
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орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия, россия, урал
Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Россия, Урал
В Орске подтопило около 600 домов после прорыва дамбы
МЧС: в Орске подтоплено около 600 домов на девяти улицах