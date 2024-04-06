Рейтинг@Mail.ru
В Орске подтопило около 600 домов после прорыва дамбы - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 06.04.2024 (обновлено: 06:15 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/orsk-1938170989.html
В Орске подтопило около 600 домов после прорыва дамбы
В Орске подтопило около 600 домов после прорыва дамбы - РИА Новости, 06.04.2024
В Орске подтопило около 600 домов после прорыва дамбы
Около 600 домов на девяти улицах подтоплены в Орске после прорыва дамбы, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:08
2024-04-06T06:15
орск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
россия
урал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938168759_0:0:2886:1624_1920x0_80_0_0_bbf1608125f866d08b501557f6becfbe.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Около 600 домов на девяти улицах подтоплены в Орске после прорыва дамбы, сообщила пресс-служба МЧС России."Вода продолжает прибывать в так называемую старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор. На данный момент подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах", — говорится в сообщении.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. В городе подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, в них находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка.Как уточнил глава Орска Василий Козупица, частичное повреждение тела дамбы произошло в двух местах.Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, приостановлено электроснабжение ряда районов. На месте работает 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС России, 125 единиц техники и 75 плавсредств.В городе ввели режим ЧС. Ранее его установили во всей Оренбургской области.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938168903.html
https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html
орск
россия
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938168759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_28959627ba44b36a361b14fb2924fe51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия, россия, урал
Орск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Россия, Урал
В Орске подтопило около 600 домов после прорыва дамбы

МЧС: в Орске подтоплено около 600 домов на девяти улицах

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
Прорыв дамбы в Орске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Около 600 домов на девяти улицах подтоплены в Орске после прорыва дамбы, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Вода продолжает прибывать в так называемую старую часть города Орска, где расположен преимущественно частный сектор. На данный момент подтоплено порядка 600 домов на девяти улицах", — говорится в сообщении.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек. В городе подготовлены пункты временного размещения на 6,5 тысячи мест, в них находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка.
Как уточнил глава Орска Василий Козупица, частичное повреждение тела дамбы произошло в двух местах.
Работа МЧС в зоне прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
В Орске началось формирование списков пострадавших
Вчера, 04:41
Подтопленные электросетевые объекты в Орске отключены, приостановлено электроснабжение ряда районов. На месте работает 531 человек, в том числе 216 спасателей МЧС России, 125 единиц техники и 75 плавсредств.
В городе ввели режим ЧС. Ранее его установили во всей Оренбургской области.
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
5 апреля, 23:46
 
ОрскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеПроисшествияРоссияУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала