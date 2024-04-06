https://ria.ru/20240406/orsk-1938170372.html
Число находящихся в ПВР жителей Орска возросло
Число находящихся в ПВР жителей Орска возросло - РИА Новости, 06.04.2024
Число находящихся в ПВР жителей Орска возросло
Число жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) из-за прорыва дамбы, выросло до 235, среди них 73 ребенка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:00
2024-04-06T05:00
2024-04-06T05:05
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
урал
оренбургская область
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) из-за прорыва дамбы, выросло до 235, среди них 73 ребенка, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской."На этот час в ПВР находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка", - говорится в сообщении.
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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, урал, оренбургская область
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Урал, Оренбургская область
Число находящихся в ПВР жителей Орска возросло
Власти: число жителей Орсква в ПВР возросло до 235 человек