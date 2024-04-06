https://ria.ru/20240406/orsk-1938170372.html

Число находящихся в ПВР жителей Орска возросло

Число находящихся в ПВР жителей Орска возросло - РИА Новости, 06.04.2024

Число находящихся в ПВР жителей Орска возросло

Число жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) из-за прорыва дамбы, выросло до 235, среди них 73 ребенка, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T05:00

2024-04-06T05:00

2024-04-06T05:05

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

урал

оренбургская область

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число жителей Орска, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) из-за прорыва дамбы, выросло до 235, среди них 73 ребенка, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской."На этот час в ПВР находятся 235 человек, в том числе 73 ребенка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938168903.html

орск

урал

оренбургская область

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