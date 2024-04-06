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В Орске вода начала подтапливать Старый город
В Орске вода начала подтапливать Старый город - РИА Новости, 06.04.2024
В Орске вода начала подтапливать Старый город
Насыпная дамба, защищающая Старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока, вода подтапливает район, не заходя в другие, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T04:37
2024-04-06T04:37
2024-04-06T11:02
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
жкх
оренбургская область
урал
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Насыпная дамба, защищающая Старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока, вода подтапливает район, не заходя в другие, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской."Насыпная дамба, которая защищает Старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока воды. Вода начала подтапливать Старый город без захода в другие районы. Формирования МЧС, все оперативные службы города на месте. Продолжается эвакуация жителей", — говорится в сообщении.
орск
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, жкх, оренбургская область, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, ЖКХ, Оренбургская область, Урал, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орске вода начала подтапливать Старый город
Власти: защищающая Старый город дамба не справляется с потоком