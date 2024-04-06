https://ria.ru/20240406/orsk-1938168560.html

В Орске вода начала подтапливать Старый город

В Орске вода начала подтапливать Старый город - РИА Новости, 06.04.2024

В Орске вода начала подтапливать Старый город

Насыпная дамба, защищающая Старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока, вода подтапливает район, не заходя в другие, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T04:37

2024-04-06T04:37

2024-04-06T11:02

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

жкх

оренбургская область

урал

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Насыпная дамба, защищающая Старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока, вода подтапливает район, не заходя в другие, сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской."Насыпная дамба, которая защищает Старый город Орска от разлива реки, не выдерживает потока воды. Вода начала подтапливать Старый город без захода в другие районы. Формирования МЧС, все оперативные службы города на месте. Продолжается эвакуация жителей", — говорится в сообщении.

орск

оренбургская область

урал

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орск, прорыв дамбы в орске, происшествия, жкх, оренбургская область, урал, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)