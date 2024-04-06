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МЧС увеличило группировку сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске

МЧС увеличило группировку сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 06.04.2024

МЧС увеличило группировку сил для ликвидации прорыва дамбы в Орске

МЧС увеличило группировку сил и средств для ликвидации прорыва дамбы в Орске, в пунктах временного размещения находятся 135 человек, включая 55 детей, сообщила... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T01:13

2024-04-06T01:13

2024-04-06T01:45

орск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

урал

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. МЧС увеличило группировку сил и средств для ликвидации прорыва дамбы в Орске, в пунктах временного размещения находятся 135 человек, включая 55 детей, сообщила пресс-служба ведомства."МЧС России увеличило группировку сил и средств для ликвидации порыва дамбы в Орске Оренбургской области... На месте работает аэромобильная группировка МЧС России. Всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено порядка 440 специалистов и 217 единиц техники, в том числе 30 плавсредств и высокопроходимый плавающий транспортер", — говорится в сообщении.Добавляется, что эвакуация жителей продолжается, в пунктах временного размещения находится 135 человек, в том числе 55 детей.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек.Как уточнил глава Орска Василий Козупица, частичное повреждение тела дамбы произошло в двух местах, бригады и техника работают над восстановлением объекта.В городе ввели режим ЧС. Ранее его установили во всей Оренбургской области.

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