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При прорыве дамбы в Орске нет пострадавших, сообщили власти - РИА Новости, 06.04.2024
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00:16 06.04.2024 (обновлено: 00:27 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/orsk-1938159148.html
При прорыве дамбы в Орске нет пострадавших, сообщили власти
При прорыве дамбы в Орске нет пострадавших, сообщили власти - РИА Новости, 06.04.2024
При прорыве дамбы в Орске нет пострадавших, сообщили власти
Пострадавших в оренбургском Орске, где прорвало дамбу и затопило дома, нет, никто за медицинской помощью не обращался, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T00:16
2024-04-06T00:27
происшествия
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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УФА, 6 апр - РИА Новости. Пострадавших в оренбургском Орске, где прорвало дамбу и затопило дома, нет, никто за медицинской помощью не обращался, сообщили РИА Новости в правительстве области.Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек."На данный момент в Орске пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался", - сообщили РИА Новости в правительстве области.Правительство региона в своем Telegram-канале сообщает, что из зоны риска в пункты временного размещения доставлено 94 человека, из них 40 - дети. Остальные располагаются у родственников. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не требуется."В Орске сегодня сосредоточены все необходимые силы, чтобы оказать помощь людям и справиться с последствиями паводка. Жизнь и здоровье жителей - самое главное. Работы по восстановлению поврежденных участков дамбы ведутся в оперативном режиме - завезен необходимый материал, на месте работают бригады и техника. Дамба впервые была под такой нагрузкой", - приводятся в релизе слова губернатора Дениса Паслера, который на месте ЧС провел оперативное заседание.На заседании принято решение об отключении электроэнергии в подтопляемых районах в случае повышения паводковых вод до критического уровня, добавили власти региона.
https://ria.ru/20240301/gost-1930376496.html
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происшествия, орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
При прорыве дамбы в Орске нет пострадавших, сообщили власти

Правительство Оренбургской области: при прорыве дамбы в Орске нет пострадавших

© МЧС Оренбургской области/TelegramЭвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
© МЧС Оренбургской области/Telegram
Читать ria.ru в
УФА, 6 апр - РИА Новости. Пострадавших в оренбургском Орске, где прорвало дамбу и затопило дома, нет, никто за медицинской помощью не обращался, сообщили РИА Новости в правительстве области.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской. В зону затопления попадают 4 258 домов и 10 987 человек.
"На данный момент в Орске пострадавших нет, за медпомощью никто не обращался", - сообщили РИА Новости в правительстве области.
Правительство региона в своем Telegram-канале сообщает, что из зоны риска в пункты временного размещения доставлено 94 человека, из них 40 - дети. Остальные располагаются у родственников. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, медицинская помощь не требуется.
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"В Орске сегодня сосредоточены все необходимые силы, чтобы оказать помощь людям и справиться с последствиями паводка. Жизнь и здоровье жителей - самое главное. Работы по восстановлению поврежденных участков дамбы ведутся в оперативном режиме - завезен необходимый материал, на месте работают бригады и техника. Дамба впервые была под такой нагрузкой", - приводятся в релизе слова губернатора Дениса Паслера, который на месте ЧС провел оперативное заседание.
На заседании принято решение об отключении электроэнергии в подтопляемых районах в случае повышения паводковых вод до критического уровня, добавили власти региона.
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