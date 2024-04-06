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Ростовские власти опровергли данные Киева об ударе по нефтепроводу - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 06.04.2024 (обновлено: 21:37 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/oproverzhenie-1938293800.html
Ростовские власти опровергли данные Киева об ударе по нефтепроводу
Ростовские власти опровергли данные Киева об ударе по нефтепроводу - РИА Новости, 06.04.2024
Ростовские власти опровергли данные Киева об ударе по нефтепроводу
Данные Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об ударе по нефтепроводу в Азове в Ростовской области не соответствуют действительности, заявили... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:40
2024-04-06T21:37
ростовская область
азов
украина
общество
специальная военная операция на украине
денис шмыгаль
валентина матвиенко
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Данные Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об ударе по нефтепроводу в Азове в Ростовской области не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в правительстве региона."Информация об ударе не подтвердилась. Это фейк", — сказал представитель местных властей.Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Система ПВО сбила в Морозовском районе 44 дрона, на одном из которых после падения сработало взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали восемь человек.Противник регулярно пытается наносить удары по населенным пунктам и инфраструктурным объектам на территории России. С начала марта украинские БПЛА атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. Таким образом, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, российские граждане "должны заплатить за агрессию". В Москве не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста, которая, по словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, ничем не гнушается.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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ростовская область, азов, украина, общество, денис шмыгаль, валентина матвиенко, вооруженные силы украины, совет федерации рф
Ростовская область, Азов, Украина, Общество, Специальная военная операция на Украине, Денис Шмыгаль, Валентина Матвиенко, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
Ростовские власти опровергли данные Киева об ударе по нефтепроводу

Ростовские власти опровергли заявления ГУР МО Украины об ударе по нефтепроводу

© РИА Новости / Александр Поготов | Перейти в медиабанк Ростов-на-Дону
 Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Александр Поготов
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Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Данные Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об ударе по нефтепроводу в Азове в Ростовской области не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в правительстве региона.

В субботу на сайте украинского ведомства появилась информация о "пожаре на военном объекте в районе населенного пункта Азов". В ГУР Минобороны Украины утверждают, что в ночь на 6 апреля 2024 года якобы произошел подрыв трубопровода, перекачивающего топливо из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории Азовского морского порта.

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"Информация об ударе не подтвердилась. Это фейк", — сказал представитель местных властей.
Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Система ПВО сбила в Морозовском районе 44 дрона, на одном из которых после падения сработало взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали восемь человек.
Противник регулярно пытается наносить удары по населенным пунктам и инфраструктурным объектам на территории России. С начала марта украинские БПЛА атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. Таким образом, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, российские граждане "должны заплатить за агрессию".
В Москве не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста, которая, по словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, ничем не гнушается.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьАзовУкраинаОбществоДенис ШмыгальВалентина МатвиенкоВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
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