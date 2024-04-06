https://ria.ru/20240406/oproverzhenie-1938293800.html

Ростовские власти опровергли данные Киева об ударе по нефтепроводу

Ростовские власти опровергли данные Киева об ударе по нефтепроводу - РИА Новости, 06.04.2024

Ростовские власти опровергли данные Киева об ударе по нефтепроводу

Данные Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об ударе по нефтепроводу в Азове в Ростовской области не соответствуют действительности, заявили... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T19:40

2024-04-06T19:40

2024-04-06T21:37

ростовская область

азов

украина

общество

специальная военная операция на украине

денис шмыгаль

валентина матвиенко

вооруженные силы украины

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Данные Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об ударе по нефтепроводу в Азове в Ростовской области не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в правительстве региона."Информация об ударе не подтвердилась. Это фейк", — сказал представитель местных властей.Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Система ПВО сбила в Морозовском районе 44 дрона, на одном из которых после падения сработало взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали восемь человек.Противник регулярно пытается наносить удары по населенным пунктам и инфраструктурным объектам на территории России. С начала марта украинские БПЛА атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. Таким образом, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, российские граждане "должны заплатить за агрессию". В Москве не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста, которая, по словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, ничем не гнушается.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

азов

украина

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ростовская область, азов, украина, общество, денис шмыгаль, валентина матвиенко, вооруженные силы украины, совет федерации рф