Ростовские власти опровергли данные Киева об ударе по нефтепроводу
Ростовские власти опровергли заявления ГУР МО Украины об ударе по нефтепроводу
Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Данные Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины об ударе по нефтепроводу в Азове в Ростовской области не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в правительстве региона.
В субботу на сайте украинского ведомства появилась информация о "пожаре на военном объекте в районе населенного пункта Азов". В ГУР Минобороны Украины утверждают, что в ночь на 6 апреля 2024 года якобы произошел подрыв трубопровода, перекачивающего топливо из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории Азовского морского порта.
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"Информация об ударе не подтвердилась. Это фейк", — сказал представитель местных властей.
Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ. Система ПВО сбила в Морозовском районе 44 дрона, на одном из которых после падения сработало взрывное устройство. По предварительным данным, пострадали восемь человек.
Противник регулярно пытается наносить удары по населенным пунктам и инфраструктурным объектам на территории России. С начала марта украинские БПЛА атаковали НПЗ в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. Таким образом, утверждает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, российские граждане "должны заплатить за агрессию".
В Москве не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста, которая, по словам председателя Совфеда Валентины Матвиенко, ничем не гнушается.
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