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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 06.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска вечером в субботу выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T23:47
2024-04-06T23:47
2024-04-06T23:47
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска вечером в субботу выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.05 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров... 21.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Донецку