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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 06.04.2024

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска в 19.45 (совпадает с мск) выпустили четыре ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T20:18

2024-04-06T20:18

2024-04-06T20:19

специальная военная операция на украине

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 (совпадает с мск) выпустили четыре ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.45 - город Донецк (Буденновский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Чуть позднее, в 20.00, Кировский район Донецка был атакован беспилотником, с которого сбросили взрывоопасный предмет.

https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html

донецк

буденновский район

донецкая народная республика

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донецк, буденновский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия