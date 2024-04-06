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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 06.04.2024
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска в 19.45 (совпадает с мск) выпустили четыре ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T20:18
2024-04-06T20:18
2024-04-06T20:19
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 (совпадает с мск) выпустили четыре ракеты из РСЗО по Буденновскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.45 - город Донецк (Буденновский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Чуть позднее, в 20.00, Кировский район Донецка был атакован беспилотником, с которого сбросили взрывоопасный предмет.
https://ria.ru/20240326/front-1935757388.html
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донецк, буденновский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Буденновский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили четыре ракеты по Донецку из РСЗО