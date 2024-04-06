https://ria.ru/20240406/obstrel-1938277470.html

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.04.2024

При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница Донецка пострадала в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:56

2024-04-06T17:56

2024-04-06T18:22

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938279352_0:436:725:844_1920x0_80_0_0_e3d449b5f587fd55ecacb1922917d12c.jpg

ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Мирная жительница Донецка пострадала в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Во время обстрела Петровского района по улице Композиторов ранена женщина 1953 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что украинские войска после полудня в субботу выпустили по городу 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20240310/postradavshaya-1932146701.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия