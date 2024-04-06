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При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.04.2024
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница Донецка пострадала в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:56
2024-04-06T17:56
2024-04-06T18:22
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Мирная жительница Донецка пострадала в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Во время обстрела Петровского района по улице Композиторов ранена женщина 1953 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что украинские войска после полудня в субботу выпустили по городу 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20240310/postradavshaya-1932146701.html
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Кулемзин: при обстреле Донецка пострадала мирная жительница