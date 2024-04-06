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При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 06.04.2024 (обновлено: 18:22 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/obstrel-1938277470.html
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 06.04.2024
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница Донецка пострадала в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:56
2024-04-06T18:22
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Мирная жительница Донецка пострадала в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Во время обстрела Петровского района по улице Композиторов ранена женщина 1953 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что украинские войска после полудня в субботу выпустили по городу 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20240310/postradavshaya-1932146701.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
При обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Кулемзин: при обстреле Донецка пострадала мирная жительница

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. 6 апреля 2024
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. 6 апреля 2024
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Мирная жительница Донецка пострадала в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Во время обстрела Петровского района по улице Композиторов ранена женщина 1953 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что украинские войска после полудня в субботу выпустили по городу 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Последствия обстрела Донецка украинскими войсками
Еще одна жительница Донецка пострадала при украинском обстреле
10 марта, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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