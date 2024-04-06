https://ria.ru/20240406/nagrady-1938171850.html

Бойцы "Южной" группировки получили госнаграды за бои под Донецком

Бойцы "Южной" группировки получили госнаграды за бои под Донецком - РИА Новости, 06.04.2024

Бойцы "Южной" группировки получили госнаграды за бои под Донецком

Военнослужащие "Южной" группировки войск, отличившиеся в ходе выполнения боевых задач на донецком направлении СВО, получили государственные награды - ордена... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T05:33

2024-04-06T05:33

2024-04-06T10:49

специальная военная операция на украине

россия

добрыня

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Военнослужащие "Южной" группировки войск, отличившиеся в ходе выполнения боевых задач на донецком направлении СВО, получили государственные награды - ордена Мужества, медали "За отвагу", "За храбрость", знаки отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Представители командования поблагодарили военнослужащих за стойкость и мужество, проявленные в ходе боевых действий на донецком направлении. "Когда гуляешь по мирным городам, смотришь, как они сейчас действительно преображаются, преображается в том числе и местная земля, которая опять стала русской. Ребята, это все - благодаря вам. Как сказал президент, вы действительно уже новая элита. И очень хочется, чтобы со скорой победой живые и невредимые вернулись домой", - обратился к награжденным бойцам представитель командования. Сразу после награждения бойцы, удостоенные государственных наград, вернулись на позиции для дальнейшего выполнения поставленных боевых задач. Одним из награжденных оказался боец с позывным "Добрыня". Боец получил медаль "За храбрость" II степени за участие в боях в авдеевской промзоне. По словам бойца, была поставлена задача - взять расположение ВСУ. В ходе наступательной операции в группе были потери, военнослужащий взял командование другой группой, состоящей из 24 человек, на себя, они захватили большое здание в промзоне, так как только через него был вход в расположение противника. После его захвата взяли еще шесть позиций на этом участке. В последующих боях военнослужащий получил ранение, но, быстро восстановившись, снова вернулся в строй. "А через месяц я уже захотел стать в строй - за тех, кого мы защищаем, мне эти люди небезразличны. Я хочу, чтобы они наконец-то обрели мир и небо спокойное", - объяснил "Добрыня".

https://ria.ru/20240406/snayper-1938171415.html

https://ria.ru/20240405/kiev-1938114056.html

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россия, добрыня, вооруженные силы украины