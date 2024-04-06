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В Москве провели капремонт в домах, связанных с выдающимися спортсменами - РИА Новости, 06.04.2024
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13:09 06.04.2024
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В Москве провели капремонт в домах, связанных с выдающимися спортсменами
В Москве провели капремонт в домах, связанных с выдающимися спортсменами - РИА Новости, 06.04.2024
В Москве провели капремонт в домах, связанных с выдающимися спортсменами
Масштабный капитальный ремонт был проведен за последние 9 лет в 14 столичных многоэтажных домах, чья история связана с именами выдающихся деятелей спорта,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:09
2024-04-06T13:09
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Масштабный капитальный ремонт был проведен за последние 9 лет в 14 столичных многоэтажных домах, чья история связана с именами выдающихся деятелей спорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы. "За последние 9 лет масштабный капитальный ремонт был проведен в 14 столичных многоэтажных домах, чья история связана с именами выдающихся деятелей спорта. Отдельные объекты представляют собой доминанты города и яркие примеры архитектурных стилей начала и середины XX века", - рассказали в пресс-службе. В комплексе отметили, что, например, работы по капитальному ремонту прошли в доме №71 строение 1 на проспекте Мира. Здесь жил заслуженный тренер СССР по плаванию Сергей Вайцеховский. В Хорошевском районе в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда прошли работы по обновлению дома № 15, корпус 2 на улице Куусинена, он известен благодаря советскому гимнасту, заслуженному мастеру спорта, олимпийскому чемпиону и чемпиону мира Павлу Столбову. "Работы по капитальному ремонту домов, где жили и живут советские атлеты продолжаются. Так в 2024 году планируется капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: проспект Мира, дом 118 А. Здесь жил один из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Валерий Харламов", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что в 2024 году на этом объекте пройдут работы по восстановлению фасада, подвала и магистралей инженерных систем. В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что столичная программа капитального ремонта - это один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В программу включено более 29 тысяч домов общей площадью более 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 115 тысяч лифтов. Программа стартовала в 2015 году и рассчитана до 2044 года.
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общество, москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Капремонт в Москве
В Москве провели капремонт в домах, связанных с выдающимися спортсменами

Капремонт провели в московских домах, связанных с выдающимися спортсменами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Москву
Вид на Москву - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Масштабный капитальный ремонт был проведен за последние 9 лет в 14 столичных многоэтажных домах, чья история связана с именами выдающихся деятелей спорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
«
"За последние 9 лет масштабный капитальный ремонт был проведен в 14 столичных многоэтажных домах, чья история связана с именами выдающихся деятелей спорта. Отдельные объекты представляют собой доминанты города и яркие примеры архитектурных стилей начала и середины XX века", - рассказали в пресс-службе.
В комплексе отметили, что, например, работы по капитальному ремонту прошли в доме №71 строение 1 на проспекте Мира. Здесь жил заслуженный тренер СССР по плаванию Сергей Вайцеховский. В Хорошевском районе в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда прошли работы по обновлению дома № 15, корпус 2 на улице Куусинена, он известен благодаря советскому гимнасту, заслуженному мастеру спорта, олимпийскому чемпиону и чемпиону мира Павлу Столбову.
"Работы по капитальному ремонту домов, где жили и живут советские атлеты продолжаются. Так в 2024 году планируется капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: проспект Мира, дом 118 А. Здесь жил один из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Валерий Харламов", - рассказали в пресс-службе. Уточняется, что в 2024 году на этом объекте пройдут работы по восстановлению фасада, подвала и магистралей инженерных систем.
В комплексе городского хозяйства Москвы напомнили, что столичная программа капитального ремонта - это один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В программу включено более 29 тысяч домов общей площадью более 290 миллионов квадратных метров, в которых запланирован ремонт более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 115 тысяч лифтов. Программа стартовала в 2015 году и рассчитана до 2044 года.
 
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