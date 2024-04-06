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Движение на кольцевой линии московского метро восстановили
Движение на кольцевой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 06.04.2024
Движение на кольцевой линии московского метро восстановили
Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:22
2024-04-06T08:22
2024-04-06T08:22
москва
московский метрополитен
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии метро Москвы не было движения от "Парка культуры" до "Белорусской" из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. "Движение на Кольцевой линии (5) по часовой стрелке восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, общество
Москва, Московский метрополитен, Общество
Движение на кольцевой линии московского метро восстановили
Дептранс: на кольцевой линии московского метро восстановили движение