https://ria.ru/20240406/metro-1938178826.html

Движение на кольцевой линии московского метро восстановили

Движение на кольцевой линии московского метро восстановили - РИА Новости, 06.04.2024

Движение на кольцевой линии московского метро восстановили

Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:22

2024-04-06T08:22

2024-04-06T08:22

москва

московский метрополитен

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155305/57/1553055709_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_95c71fb53e99f13bf8186d364fa5afb5.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движение на Кольцевой линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии метро Москвы не было движения от "Парка культуры" до "Белорусской" из-за человека на пути, в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. "Движение на Кольцевой линии (5) по часовой стрелке восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, московский метрополитен, общество