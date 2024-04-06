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На кольцевой линии метро нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской" - РИА Новости, 06.04.2024
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08:02 06.04.2024 (обновлено: 08:09 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/metro-1938177360.html
На кольцевой линии метро нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской"
На кольцевой линии метро нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской" - РИА Новости, 06.04.2024
На кольцевой линии метро нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской"
Движения поездов метро Москвы нет от "Парка культуры" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:02
2024-04-06T08:09
происшествия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движения поездов метро Москвы нет от "Парка культуры" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Отмечается, что движения нет от "Парка культуры" до "Белорусской", в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На кольцевой линии метро нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской"

Дептранс: на кольцевой линии нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтанция "Парк Культуры" кольцевой линии московского метро
Станция Парк Культуры кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Станция "Парк Культуры" кольцевой линии московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движения поездов метро Москвы нет от "Парка культуры" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
«
"На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движения нет от "Парка культуры" до "Белорусской", в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
 
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