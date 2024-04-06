https://ria.ru/20240406/metro-1938177360.html

На кольцевой линии метро нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской"

На кольцевой линии метро нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской" - РИА Новости, 06.04.2024

На кольцевой линии метро нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской"

Движения поездов метро Москвы нет от "Парка культуры" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:02

2024-04-06T08:02

2024-04-06T08:09

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/63709/12/637091201_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_a234f2a7d82b62b8d3f055b3264f5647.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движения поездов метро Москвы нет от "Парка культуры" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Отмечается, что движения нет от "Парка культуры" до "Белорусской", в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва