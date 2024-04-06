https://ria.ru/20240406/metro-1938177360.html
На кольцевой линии метро нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской"
На кольцевой линии метро нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской" - РИА Новости, 06.04.2024
На кольцевой линии метро нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской"
Движения поездов метро Москвы нет от "Парка культуры" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:02
2024-04-06T08:02
2024-04-06T08:09
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63709/12/637091201_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_a234f2a7d82b62b8d3f055b3264f5647.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Движения поездов метро Москвы нет от "Парка культуры" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Отмечается, что движения нет от "Парка культуры" до "Белорусской", в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/63709/12/637091201_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_e0c62d47a7d338d7abb9f539d6faeabd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На кольцевой линии метро нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской"
Дептранс: на кольцевой линии нет движения от "Парка культуры" до "Белорусской"
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Движения поездов метро Москвы нет от "Парка культуры" до "Белорусской" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале
столичного дептранса.
«
"На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движения нет от "Парка культуры" до "Белорусской", в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.