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Медведев заявил о расширении круга пособников теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 06.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:18 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/medvedev-1938261441.html
Медведев заявил о расширении круга пособников теракта в "Крокусе"
Медведев заявил о расширении круга пособников теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 06.04.2024
Медведев заявил о расширении круга пособников теракта в "Крокусе"
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что круг пособников теракта в "Крокус сити холле" расширяется, "с ними всё понятно, и... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:18
2024-04-06T16:18
теракт в "крокус сити холле"
россия
дмитрий медведев
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что круг пособников теракта в "Крокус сити холле" расширяется, "с ними всё понятно, и они ответят". "Пособники. Их много. Круг их расширяется и включает тех, кто давал имущество, деньги, организовывал перемещение, учил стрелять и пр. С ними тоже всё понятно, и они ответят", - написал он.
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россия, дмитрий медведев, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Дмитрий Медведев, Крокус, Крокус Сити Холл
Медведев заявил о расширении круга пособников теракта в "Крокусе"

Зампред СБ РФ Медведев: круг пособников теракта в "Крокусе" расширяется

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что круг пособников теракта в "Крокус сити холле" расширяется, "с ними всё понятно, и они ответят".
"Пособники. Их много. Круг их расширяется и включает тех, кто давал имущество, деньги, организовывал перемещение, учил стрелять и пр. С ними тоже всё понятно, и они ответят", - написал он.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияДмитрий МедведевКрокусКрокус Сити Холл
 
 
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