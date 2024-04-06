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Медведев заявил о расширении круга пособников теракта в "Крокусе"
Медведев заявил о расширении круга пособников теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 06.04.2024
Медведев заявил о расширении круга пособников теракта в "Крокусе"
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что круг пособников теракта в "Крокус сити холле" расширяется, "с ними всё понятно, и... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:18
2024-04-06T16:18
2024-04-06T16:18
теракт в "крокус сити холле"
россия
дмитрий медведев
крокус
крокус сити холл
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что круг пособников теракта в "Крокус сити холле" расширяется, "с ними всё понятно, и они ответят". "Пособники. Их много. Круг их расширяется и включает тех, кто давал имущество, деньги, организовывал перемещение, учил стрелять и пр. С ними тоже всё понятно, и они ответят", - написал он.
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россия, дмитрий медведев, крокус, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Дмитрий Медведев, Крокус, Крокус Сити Холл
Медведев заявил о расширении круга пособников теракта в "Крокусе"
Зампред СБ РФ Медведев: круг пособников теракта в "Крокусе" расширяется