https://ria.ru/20240406/medvedev-1938261441.html

Медведев заявил о расширении круга пособников теракта в "Крокусе"

Медведев заявил о расширении круга пособников теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 06.04.2024

Медведев заявил о расширении круга пособников теракта в "Крокусе"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что круг пособников теракта в "Крокус сити холле" расширяется, "с ними всё понятно, и... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:18

2024-04-06T16:18

2024-04-06T16:18

теракт в "крокус сити холле"

россия

дмитрий медведев

крокус

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что круг пособников теракта в "Крокус сити холле" расширяется, "с ними всё понятно, и они ответят". "Пособники. Их много. Круг их расширяется и включает тех, кто давал имущество, деньги, организовывал перемещение, учил стрелять и пр. С ними тоже всё понятно, и они ответят", - написал он.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

россия

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2024

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россия, дмитрий медведев, крокус, крокус сити холл