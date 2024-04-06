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В Иерусалиме полиция задержала 16 человек в мечети Аль-Акса

В Иерусалиме полиция задержала 16 человек в мечети Аль-Акса - РИА Новости, 06.04.2024

В Иерусалиме полиция задержала 16 человек в мечети Аль-Акса

Полиция Иерусалимского округа задержала 16 человек за подстрекательство к терроризму во время утренней молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, сообщила в... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:53

2024-04-06T10:53

2024-04-06T10:58

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Полиция Иерусалимского округа задержала 16 человек за подстрекательство к терроризму во время утренней молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, сообщила в субботу полицейская пресс-служба. "Полицейские Иерусалимского округа и бойцы пограничной полиции арестовали ночью в Старом городе в районе Храмовой горы в Иерусалиме 16 подозреваемых по подозрению в подстрекательстве и поддержке терроризма", - говорится в сообщении. Отмечается, что верующие выкрикивали подстрекательские лозунги и запускали фейерверки. По данным пресс-службы, большинство задержанных оказались молодыми людьми из Восточного Иерусалима и севера Израиля, а один - из города Наблус на Западном берегу. В полиции добавили, что тысячи верующих сегодня принимали участие в молитве "Лейлат аль-Кадр" ближе к завершению священного для мусульман месяца Рамадан.

https://ria.ru/20240218/ramadan-1928129915.html

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Ольга Фомченкова

в мире, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году