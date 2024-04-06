Рейтинг@Mail.ru
В Иерусалиме полиция задержала 16 человек в мечети Аль-Акса - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 06.04.2024 (обновлено: 10:58 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/mechet-1938205499.html
В Иерусалиме полиция задержала 16 человек в мечети Аль-Акса
В Иерусалиме полиция задержала 16 человек в мечети Аль-Акса - РИА Новости, 06.04.2024
В Иерусалиме полиция задержала 16 человек в мечети Аль-Акса
Полиция Иерусалимского округа задержала 16 человек за подстрекательство к терроризму во время утренней молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, сообщила в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:53
2024-04-06T10:58
в мире
иерусалим
восточный иерусалим
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938205881_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db9388c17b7f964f612ed7e9fae7415f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Полиция Иерусалимского округа задержала 16 человек за подстрекательство к терроризму во время утренней молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, сообщила в субботу полицейская пресс-служба. "Полицейские Иерусалимского округа и бойцы пограничной полиции арестовали ночью в Старом городе в районе Храмовой горы в Иерусалиме 16 подозреваемых по подозрению в подстрекательстве и поддержке терроризма", - говорится в сообщении. Отмечается, что верующие выкрикивали подстрекательские лозунги и запускали фейерверки. По данным пресс-службы, большинство задержанных оказались молодыми людьми из Восточного Иерусалима и севера Израиля, а один - из города Наблус на Западном берегу. В полиции добавили, что тысячи верующих сегодня принимали участие в молитве "Лейлат аль-Кадр" ближе к завершению священного для мусульман месяца Рамадан.
https://ria.ru/20240218/ramadan-1928129915.html
иерусалим
восточный иерусалим
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938205881_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_ab22c224314dfca730826d146a143d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, восточный иерусалим, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иерусалим, Восточный Иерусалим, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Иерусалиме полиция задержала 16 человек в мечети Аль-Акса

Полиция Израиля задержала 16 человек во время утренней молитвы в мечети Аль-Акса

© AP Photo / Mahmoud IlleanПолиция Израиля вступает в конфронтацию с мусульманами после последней пятничной молитвы священного месяца Рамадан, которая состоялась на территории мечети Аль-Акса. 5 апреля 2024
Полиция Израиля вступает в конфронтацию с мусульманами после последней пятничной молитвы священного месяца Рамадан, которая состоялась на территории мечети Аль-Акса. 5 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
Полиция Израиля вступает в конфронтацию с мусульманами после последней пятничной молитвы священного месяца Рамадан, которая состоялась на территории мечети Аль-Акса. 5 апреля 2024
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр - РИА Новости. Полиция Иерусалимского округа задержала 16 человек за подстрекательство к терроризму во время утренней молитвы в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, сообщила в субботу полицейская пресс-служба.
«
"Полицейские Иерусалимского округа и бойцы пограничной полиции арестовали ночью в Старом городе в районе Храмовой горы в Иерусалиме 16 подозреваемых по подозрению в подстрекательстве и поддержке терроризма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что верующие выкрикивали подстрекательские лозунги и запускали фейерверки.
По данным пресс-службы, большинство задержанных оказались молодыми людьми из Восточного Иерусалима и севера Израиля, а один - из города Наблус на Западном берегу.
В полиции добавили, что тысячи верующих сегодня принимали участие в молитве "Лейлат аль-Кадр" ближе к завершению священного для мусульман месяца Рамадан.
Храмовая гора - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Источник: Израиль ограничит палестинцам вход на Храмовую гору в Рамадан
18 февраля, 22:38
 
В миреИерусалимВосточный ИерусалимИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала