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"В течение 20 лет": Маск сделал прогноз о конце человечества
"В течение 20 лет": Маск сделал прогноз о конце человечества - РИА Новости, 06.04.2024
"В течение 20 лет": Маск сделал прогноз о конце человечества
Цивилизация просуществует лишь несколько сотен лет, если человечество не станет "межпланетным", заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T21:04
2024-04-06T21:04
2024-04-06T22:32
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Цивилизация просуществует лишь несколько сотен лет, если человечество не станет "межпланетным", заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.Так он ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о том, когда наступит конец человеческой цивилизации."Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет", — написал Маск.По мнению бизнесмена, человечеству необходимо сохранять нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет самодостаточным местом для жизни, что, на его взгляд, может произойти в течение 20 лет.Ранее Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой, которая угрожает людям на Земле.
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в мире, марс, земля, илон маск
В мире, Марс, Земля, Илон Маск
"В течение 20 лет": Маск сделал прогноз о конце человечества
Маск: человечество просуществует еще несколько сотен лет, если не принять меры