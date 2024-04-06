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"В течение 20 лет": Маск сделал прогноз о конце человечества

"В течение 20 лет": Маск сделал прогноз о конце человечества - РИА Новости, 06.04.2024

"В течение 20 лет": Маск сделал прогноз о конце человечества

Цивилизация просуществует лишь несколько сотен лет, если человечество не станет "межпланетным", заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T21:04

2024-04-06T21:04

2024-04-06T22:32

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марс

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илон маск

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Цивилизация просуществует лишь несколько сотен лет, если человечество не станет "межпланетным", заявил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.Так он ответил на вопрос журналиста и футуролога Эда Крассенштейна о том, когда наступит конец человеческой цивилизации."Если мы станем межпланетными, а затем и межзвездными, наша цивилизация просуществует миллионы лет. Если нет, то, вероятно, всего через несколько сотен лет", — написал Маск.По мнению бизнесмена, человечеству необходимо сохранять нынешний технологический уровень до тех пор, пока Марс не станет самодостаточным местом для жизни, что, на его взгляд, может произойти в течение 20 лет.Ранее Маск назвал демографический коллапс самой большой проблемой, которая угрожает людям на Земле.

https://ria.ru/20240405/bayden-1938012075.html

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в мире, марс, земля, илон маск