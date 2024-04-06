https://ria.ru/20240406/kursy-1938227211.html

В Ленобласти стартовали курсы переподготовки, бесплатные для участников СВО

В Ленобласти стартовали курсы переподготовки, бесплатные для участников СВО - РИА Новости, 06.04.2024

В Ленобласти стартовали курсы переподготовки, бесплатные для участников СВО

Стартовал набор на краткосрочные курсы профессиональной переподготовки, которые могут пройти в том числе и участники СВО, на базе Мультицентра во Всеволожском... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T13:14

2024-04-06T13:14

2024-04-06T13:14

ленинградская область

всеволожский район

выборг

российская академия образования

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. Стартовал набор на краткосрочные курсы профессиональной переподготовки, которые могут пройти в том числе и участники СВО, на базе Мультицентра во Всеволожском районе Ленобласти и его филиала в Выборге. "Срок краткосрочных курсов по профессиональной переподготовке в Мультицентре социальной и трудовой интеграции — от 1 до 3 месяцев. Обучение бесплатно для граждан с инвалидностью, участников СВО и членов их семей", - сообщает пресс-служба правительства региона. Среди специальностей - Оператор ЭВМ профессиональные модули: компьютерная графика и 1С склад, оператор БПЛА, Оператор 3Д печати и оператор печатного оборудования. "В Выборском филиале Мультицентра Стартовал процесс обучения по профессии "Оператор ЭВМ" (Компьютерная графика) в рамках сетевого взаимодействия с Выборгским филиалом ЛГУ им. А.С. Пушкина. Программа реализуется для членов семей участников СВО – жен, детей. Участники программы обучаются по гибкому графику с использованием дистанционных образовательных технологий и имеют возможность не только в кратчайшие сроки получить востребованную профессию, но и частичную занятость в рамках трудоустройства на площадках партнеров проекта", - рассказала РИА Новости заместитель директора по учебно-производственной работе Мультицентра Екатерина Степанова. Она добавила, что по некоторым профессиям, например оператор БПЛА, уже были выпуски, всего по этой специальности обучено 33 участника СВО. "Специальности выбираются исходя из регионального рынка труда, мы стремимся предлагать востребованные профессия и минимальный срок обучения т.к. наш подход в большей степени практикоориентирован", - сказала Степанова. Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" - уникальный "образовательный технопарк", открывшийся в сентябре 2015 года в Ленобласти и являющийся экспериментальной площадкой Российской академии образования, лауреатом конкурса "Сделано в России", победителем конкурса Национального агентства развития квалификаций "Лучшие практики подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих кадров".

https://ria.ru/20240130/tsentr-1924255717.html

https://ria.ru/20231121/uchastnpki_svo-1910925795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

всеволожский район, выборг, российская академия образования, вооруженные силы рф