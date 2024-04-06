https://ria.ru/20240406/krokus-1938261285.html

Медведев назвал истинных организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"

Медведев назвал истинных организаторов теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 06.04.2024

Медведев назвал истинных организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" - официальные лица нацистской... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:17

2024-04-06T16:17

2024-04-06T16:17

теракт в "крокус сити холле"

россия

украина

красногорск

дмитрий медведев

владимир путин

крокус сити холл

в мире

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" - официальные лица нацистской Украины. "Но уже первая информация, опубликованная с телефонов наёмных выродков, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. Как и многое другое – открытое (пункт назначения) и пока закрытое. Это официальные лица нацистской "Украины". Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно. Они должны будут ответить или по закону, или иначе. Так, как разбираются с террористами во всём мире. Без срока давности", - написал Медведев. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240322/krokus-1935075464.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, красногорск, дмитрий медведев, владимир путин, крокус сити холл, в мире