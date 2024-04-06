https://ria.ru/20240406/krokus-1938261285.html
Медведев назвал истинных организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"
Медведев назвал истинных организаторов теракта в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 06.04.2024
Медведев назвал истинных организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" - официальные лица нацистской... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:17
2024-04-06T16:17
2024-04-06T16:17
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
красногорск
дмитрий медведев
владимир путин
крокус сити холл
в мире
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" - официальные лица нацистской Украины. "Но уже первая информация, опубликованная с телефонов наёмных выродков, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. Как и многое другое – открытое (пункт назначения) и пока закрытое. Это официальные лица нацистской "Украины". Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно. Они должны будут ответить или по закону, или иначе. Так, как разбираются с террористами во всём мире. Без срока давности", - написал Медведев. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
https://ria.ru/20240322/krokus-1935075464.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, красногорск, дмитрий медведев, владимир путин, крокус сити холл, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Красногорск, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, В мире
Медведев назвал истинных организаторов теракта в "Крокус Сити Холле"
Медведев назвал киевские власти истинными организаторами теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале
заявил, что истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" - официальные лица нацистской Украины.
"Но уже первая информация, опубликованная с телефонов наёмных выродков, недвусмысленно свидетельствует о национальной принадлежности организаторов. Как и многое другое – открытое (пункт назначения) и пока закрытое. Это официальные лица нацистской "Украины". Именно в их уродливом мозгу родилась идея компенсировать неудачи на фронте терактами, что, впрочем, неудивительно. Они должны будут ответить или по закону, или иначе. Так, как разбираются с террористами во всём мире. Без срока давности", - написал Медведев.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.