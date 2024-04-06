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США пытаются оправдать планы вооружения космоса, заявило посольство России - РИА Новости, 06.04.2024
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19:00 06.04.2024 (обновлено: 19:49 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/kosmos-1938286101.html
США пытаются оправдать планы вооружения космоса, заявило посольство России
США пытаются оправдать планы вооружения космоса, заявило посольство России - РИА Новости, 06.04.2024
США пытаются оправдать планы вооружения космоса, заявило посольство России
США используют русофобские лозунги для оправдания планов по военному освоению космоса, заявило посольство России в Вашингтоне, комментируя заявления... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:00
2024-04-06T19:49
россия
сша
китай
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. США используют русофобские лозунги для оправдания планов по военному освоению космоса, заявило посольство России в Вашингтоне, комментируя заявления представителей Пентагона о российско-китайской инициативе по неразмещению оружия в космическом пространстве."Рассматриваем информационные манипуляции Пентагона как очередное подтверждение попыток США использовать русофобские лозунги для оправдания собственных планов по военному освоению космоса", — отметили в дипмиссии.Там также напомнили, что именно Вашингтон при поддержке союзников долгие годы блокирует разработку полноценного юридически обязывающего международного документа по этой проблеме."Россия и Китай многие годы возглавляют глобальные усилия по подготовке комплексных мер, призванных предотвратить превращение космоса в арену вооруженного противостояния и предполагающих запрет на размещение оружия любого вида в космическом пространстве", — добавили в посольстве.Ранее президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обвинил Запад во вбросах о размещении российского ядерного оружия в космосе. Глава государства подчеркивал, что таких планов у страны нет. В послании к Федеральному собранию Путин пояснял, что такими сообщениями Москву пытаются втянуть в переговоры, выгодные Вашингтону. Кроме того, президент усомнился в утверждениях американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности. Замглавы МИД Сергей Рябков ранее сообщал, что Москва не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года. При этом, по словам дипломата, в России видят, что США, приписывая несуществующие намерения России в космосе, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений.Помимо этого, в Москве не раз указывали, что Россия вместе с другими странами, включая Китай, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и его сохранение в мирных целях. В частности, в МИД заявляли, что США и их союзники хотят использовать околоземное пространство для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, причем они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, обозначая в качестве основных оппонентов Россию и КНР.
https://ria.ru/20240229/kosmos-1930181755.html
https://ria.ru/20240219/kitay-1928187024.html
https://ria.ru/20240220/oruzhie-1928563831.html
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россия, сша, китай, владимир путин, сергей рябков, министерство обороны сша, в мире
Россия, США, Китай, Владимир Путин, Сергей Рябков, Министерство обороны США, В мире
США пытаются оправдать планы вооружения космоса, заявило посольство России

Посольство: США русофобскими лозунгами хотят оправдать планы вооружения космоса

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. США используют русофобские лозунги для оправдания планов по военному освоению космоса, заявило посольство России в Вашингтоне, комментируя заявления представителей Пентагона о российско-китайской инициативе по неразмещению оружия в космическом пространстве.
"Рассматриваем информационные манипуляции Пентагона как очередное подтверждение попыток США использовать русофобские лозунги для оправдания собственных планов по военному освоению космоса", — отметили в дипмиссии.
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Там также напомнили, что именно Вашингтон при поддержке союзников долгие годы блокирует разработку полноценного юридически обязывающего международного документа по этой проблеме.
"Россия и Китай многие годы возглавляют глобальные усилия по подготовке комплексных мер, призванных предотвратить превращение космоса в арену вооруженного противостояния и предполагающих запрет на размещение оружия любого вида в космическом пространстве", — добавили в посольстве.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обвинил Запад во вбросах о размещении российского ядерного оружия в космосе. Глава государства подчеркивал, что таких планов у страны нет. В послании к Федеральному собранию Путин пояснял, что такими сообщениями Москву пытаются втянуть в переговоры, выгодные Вашингтону. Кроме того, президент усомнился в утверждениях американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности.
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Замглавы МИД Сергей Рябков ранее сообщал, что Москва не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года. При этом, по словам дипломата, в России видят, что США, приписывая несуществующие намерения России в космосе, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений.
Помимо этого, в Москве не раз указывали, что Россия вместе с другими странами, включая Китай, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе и его сохранение в мирных целях. В частности, в МИД заявляли, что США и их союзники хотят использовать околоземное пространство для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, причем они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, обозначая в качестве основных оппонентов Россию и КНР.
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