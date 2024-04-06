Рейтинг@Mail.ru
"Союз МС-24" включил двигатели на торможение перед спуском на Землю - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:30 06.04.2024 (обновлено: 09:42 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/kosmos-1938188430.html
"Союз МС-24" включил двигатели на торможение перед спуском на Землю
"Союз МС-24" включил двигатели на торможение перед спуском на Землю - РИА Новости, 06.04.2024
"Союз МС-24" включил двигатели на торможение перед спуском на Землю
Двигатели корабля "Союз МС-24", на борту которого находятся россиянин Олег Новицкий, первая побывавшая в космосе белоруска Марина Василевская и американка Лорал РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:30
2024-04-06T09:42
наука
космос - риа наука
белоруссия
олег новицкий
олег кононенко
николай чуб
центр управления полетами
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571249374_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_6a947c768a0bb0b4a72d14e1d22988b4.jpg
КОРОЛЕВ (Московская область), 5 апр - РИА Новости. Двигатели корабля "Союз МС-24", на борту которого находятся россиянин Олег Новицкий, первая побывавшая в космосе белоруска Марина Василевская и американка Лорал О`Хара, включены на торможение, передает корреспондент РИА Новости по трансляции в подмосковном Центре управления полетами. В скором времени "Союз" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с космонавтами войдет в атмосферу. Посадка в казахстанской степи ожидается в 10.18 мск. Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О'Хара длился 204 дня. Василевская стала первой женщиной в истории Белоруссии, побывавшей в космосе. На МКС остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 апреля 2024 года. Лорал О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". "Союз МС-24" "отработал" в космосе 204 дня. Он стал уже пятым кораблём в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
https://ria.ru/20240321/ekipazh-1934773195.html
https://ria.ru/20240204/kononenko-1925307916.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571249374_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_f657d1ea86029dc36baf7d88197d3ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, белоруссия, олег новицкий, олег кононенко, николай чуб, центр управления полетами, роскосмос, наса
Наука, Космос - РИА Наука, Белоруссия, Олег Новицкий, Олег Кононенко, Николай Чуб, Центр управления полетами, Роскосмос, НАСА
"Союз МС-24" включил двигатели на торможение перед спуском на Землю

Корабль "Союз МС-24" включил двигатели на торможение перед возвращением на Землю

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкЦентр управления полетами в Королёве
Центр управления полетами в Королёве - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Центр управления полетами в Королёве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская область), 5 апр - РИА Новости. Двигатели корабля "Союз МС-24", на борту которого находятся россиянин Олег Новицкий, первая побывавшая в космосе белоруска Марина Василевская и американка Лорал О`Хара, включены на торможение, передает корреспондент РИА Новости по трансляции в подмосковном Центре управления полетами.
В скором времени "Союз" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с космонавтами войдет в атмосферу. Посадка в казахстанской степи ожидается в 10.18 мск.
Экипаж пилотируемого корабля Союз МС-25 21-й экспедиции на МКС. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В "Роскосмосе" рассказали о состоянии экипажа корабля "Союз МС-25"
21 марта, 18:22
Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О'Хара длился 204 дня. Василевская стала первой женщиной в истории Белоруссии, побывавшей в космосе.
На МКС остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 апреля 2024 года. Лорал О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
"Союз МС-24" "отработал" в космосе 204 дня. Он стал уже пятым кораблём в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
Космонавт Олег Кононенко - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Россиянин установил новый рекорд по суммарному времени пребывания в космосе
4 февраля, 11:55
 
НаукаКосмос - РИА НаукаБелоруссияОлег НовицкийОлег КононенкоНиколай ЧубЦентр управления полетамиРоскосмосНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала