https://ria.ru/20240406/kosmos-1938188430.html

"Союз МС-24" включил двигатели на торможение перед спуском на Землю

"Союз МС-24" включил двигатели на торможение перед спуском на Землю - РИА Новости, 06.04.2024

"Союз МС-24" включил двигатели на торможение перед спуском на Землю

Двигатели корабля "Союз МС-24", на борту которого находятся россиянин Олег Новицкий, первая побывавшая в космосе белоруска Марина Василевская и американка Лорал РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:30

2024-04-06T09:30

2024-04-06T09:42

наука

космос - риа наука

белоруссия

олег новицкий

олег кононенко

николай чуб

центр управления полетами

роскосмос

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КОРОЛЕВ (Московская область), 5 апр - РИА Новости. Двигатели корабля "Союз МС-24", на борту которого находятся россиянин Олег Новицкий, первая побывавшая в космосе белоруска Марина Василевская и американка Лорал О`Хара, включены на торможение, передает корреспондент РИА Новости по трансляции в подмосковном Центре управления полетами. В скором времени "Союз" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с космонавтами войдет в атмосферу. Посадка в казахстанской степи ожидается в 10.18 мск. Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О'Хара длился 204 дня. Василевская стала первой женщиной в истории Белоруссии, побывавшей в космосе. На МКС остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 апреля 2024 года. Лорал О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". "Союз МС-24" "отработал" в космосе 204 дня. Он стал уже пятым кораблём в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.

https://ria.ru/20240321/ekipazh-1934773195.html

https://ria.ru/20240204/kononenko-1925307916.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, белоруссия, олег новицкий, олег кононенко, николай чуб, центр управления полетами, роскосмос, наса