https://ria.ru/20240406/kosmonavty-1938206161.html

Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата "Союза МС-24"

Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата "Союза МС-24" - РИА Новости, 06.04.2024

Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата "Союза МС-24"

Из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" эвакуирован последний, третий космонавт, на Землю вернулись первая участница космического полета из Белоруссии... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T10:56

2024-04-06T10:56

2024-04-06T11:37

космос - риа наука

земля

белоруссия

олег новицкий

олег кононенко

николай чуб

центр управления полетами

роскосмос

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КОРОЛЕВ (Московская область), 6 апр - РИА Новости. Из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" эвакуирован последний, третий космонавт, на Землю вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара, передает корреспондент РИА Новости по трансляции в подмосковном Центре управления полетами. Посадка произошла в казахстанской степи в 10:17 мск. В 06.54 мск "Союз МС-24" отстыковался от Международной космической станции, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О'Хара длился 204 дня. На станции остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс. Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. Лорал О`Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". "Союз МС-24" "отработал" в космосе 204 дня. Он стал уже пятым кораблём в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.

https://ria.ru/20240329/sputniki-1936599544.html

https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эвакуация космонавтов из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" Космонавты эвакуированы из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" 2024-04-06T10:56 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, земля, белоруссия, олег новицкий, олег кононенко, николай чуб, центр управления полетами, роскосмос, наса