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Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата "Союза МС-24" - РИА Новости, 06.04.2024
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10:56 06.04.2024 (обновлено: 11:37 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/kosmonavty-1938206161.html
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата "Союза МС-24"
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата "Союза МС-24" - РИА Новости, 06.04.2024
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата "Союза МС-24"
Из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" эвакуирован последний, третий космонавт, на Землю вернулись первая участница космического полета из Белоруссии... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T10:56
2024-04-06T11:37
космос - риа наука
земля
белоруссия
олег новицкий
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роскосмос
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КОРОЛЕВ (Московская область), 6 апр - РИА Новости. Из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" эвакуирован последний, третий космонавт, на Землю вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара, передает корреспондент РИА Новости по трансляции в подмосковном Центре управления полетами. Посадка произошла в казахстанской степи в 10:17 мск. В 06.54 мск "Союз МС-24" отстыковался от Международной космической станции, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли. Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О'Хара длился 204 дня. На станции остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс. Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. Лорал О`Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". "Союз МС-24" "отработал" в космосе 204 дня. Он стал уже пятым кораблём в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
https://ria.ru/20240329/sputniki-1936599544.html
https://ria.ru/20240306/kosmonavty-1931455557.html
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Эвакуация космонавтов из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24"
Космонавты эвакуированы из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24"
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космос - риа наука, земля, белоруссия, олег новицкий, олег кононенко, николай чуб, центр управления полетами, роскосмос, наса
Космос - РИА Наука, Земля, Белоруссия, Олег Новицкий, Олег Кононенко, Николай Чуб, Центр управления полетами, Роскосмос, НАСА
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата "Союза МС-24"

Вернувшихся на Землю 3 космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата "Союза"

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КОРОЛЕВ (Московская область), 6 апр - РИА Новости. Из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-24" эвакуирован последний, третий космонавт, на Землю вернулись первая участница космического полета из Белоруссии Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Лорал О'Хара, передает корреспондент РИА Новости по трансляции в подмосковном Центре управления полетами.
Посадка произошла в казахстанской степи в 10:17 мск.
В 06.54 мск "Союз МС-24" отстыковался от Международной космической станции, а через несколько часов начал сход с орбиты. "Союз" разделился на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем вошел в плотные слои атмосферы Земли.
Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О'Хара длился 204 дня.
На станции остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон и Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс.
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Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 марта 2024 года. Лорал О`Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
"Союз МС-24" "отработал" в космосе 204 дня. Он стал уже пятым кораблём в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрёстных полётах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
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Космос - РИА НаукаЗемляБелоруссияОлег НовицкийОлег КононенкоНиколай ЧубЦентр управления полетамиРоскосмосНАСА
 
 
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