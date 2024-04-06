https://ria.ru/20240406/konflikt-1938284559.html

"Покончить с этим": в США сделали резкое заявление о конфликте с Россией

"Покончить с этим": в США сделали резкое заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 06.04.2024

"Покончить с этим": в США сделали резкое заявление о конфликте с Россией

Если конфликт на Украине перерастет в войну России с западными странами, то они проиграют из-за недостатка вооружений, заявил бывший советник Пентагона Дуглас... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T18:52

2024-04-06T18:52

2024-04-06T19:12

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Если конфликт на Украине перерастет в войну России с западными странами, то они проиграют из-за недостатка вооружений, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real By Brian Rose."Россияне собираются покончить с этим на своих условиях. Они не хотят, чтобы эта война распространилась на региональный уровень, но, если мы будем упорствовать, они будут сражаться и победят. Что мы собираемся отправить на войну? Этот вопрос стоит постоянно", — отметил эксперт.По словам аналитика, западные страны уже давно отказались от своих боеприпасов, а на восполнение резервов уйдут годы. В то же самое время у России нет недостатка в оружии и ракетах, заметил Макгрегор."Их заводы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю", — подчеркнул аналитик.Как ранее заявил Владимир Путин во время послания Федеральному cобранию, Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на растущую военную мощь. По словам президента, у Москвы не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях.

https://ria.ru/20240406/evropa-1938255324.html

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938248039.html

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