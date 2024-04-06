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"Покончить с этим": в США сделали резкое заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 06.04.2024 (обновлено: 19:12 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/konflikt-1938284559.html
"Покончить с этим": в США сделали резкое заявление о конфликте с Россией
"Покончить с этим": в США сделали резкое заявление о конфликте с Россией - РИА Новости, 06.04.2024
"Покончить с этим": в США сделали резкое заявление о конфликте с Россией
Если конфликт на Украине перерастет в войну России с западными странами, то они проиграют из-за недостатка вооружений, заявил бывший советник Пентагона Дуглас... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T18:52
2024-04-06T19:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
владимир путин
украина
москва
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Если конфликт на Украине перерастет в войну России с западными странами, то они проиграют из-за недостатка вооружений, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real By Brian Rose."Россияне собираются покончить с этим на своих условиях. Они не хотят, чтобы эта война распространилась на региональный уровень, но, если мы будем упорствовать, они будут сражаться и победят. Что мы собираемся отправить на войну? Этот вопрос стоит постоянно", — отметил эксперт.По словам аналитика, западные страны уже давно отказались от своих боеприпасов, а на восполнение резервов уйдут годы. В то же самое время у России нет недостатка в оружии и ракетах, заметил Макгрегор."Их заводы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю", — подчеркнул аналитик.Как ранее заявил Владимир Путин во время послания Федеральному cобранию, Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на растущую военную мощь. По словам президента, у Москвы не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях.
https://ria.ru/20240406/evropa-1938255324.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, украина, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Владимир Путин, Украина, Москва
"Покончить с этим": в США сделали резкое заявление о конфликте с Россией

Макгрегор: Россия победит потому, что Западу нечем воевать

© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Если конфликт на Украине перерастет в войну России с западными странами, то они проиграют из-за недостатка вооружений, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real By Brian Rose.
"Россияне собираются покончить с этим на своих условиях. Они не хотят, чтобы эта война распространилась на региональный уровень, но, если мы будем упорствовать, они будут сражаться и победят. Что мы собираемся отправить на войну? Этот вопрос стоит постоянно", — отметил эксперт.
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Вчера, 15:54
По словам аналитика, западные страны уже давно отказались от своих боеприпасов, а на восполнение резервов уйдут годы. В то же самое время у России нет недостатка в оружии и ракетах, заметил Макгрегор.
«
"Их заводы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю", — подчеркнул аналитик.
Как ранее заявил Владимир Путин во время послания Федеральному cобранию, Россия никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать, несмотря на растущую военную мощь. По словам президента, у Москвы не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, и тем более агрессивных целях.
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